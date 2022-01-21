Самый экзотический фигурист Олимпиады-2022 тренируется в торговом центре. При этом прыгает два четверных и снимался в ролике с Медведевой

Донован Каррильо будет представлять в Пекине тропическую Мексику. Он работал над прыжками с Брайаном Орсером — через Zoom.

На Олимпийских играх в Пекине большинству фигуристов предстоит жесткая борьба за медали. Но есть люди, которые уже победили, только получив право выступить в Играх. Среди них — четырехкратный чемпион Мексики Донован Каррильо. Он выступал на чемпионате мира в Швеции и уже снялся в одном ролике с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. В начале января китайский телеканал CGTN выпустил полную версию музыкального клипа, посвященного Олимпиаде-2022 в Пекине.

Среди участников ролика: двукратный олимпийский призер из Франции Филипп Канделоро, серебряные призеры Ванкувера-2010 в парном катании Пан Цин и Тун Цзянь и двукратный призер Игр Чэнь Лу. Медведева и Каррильо собственной персоной.

Так кто такой Донован? Почему он тренируется в торговом центре? И почему для него Олимпиада — уже большая победа?

Первый мексиканец на Олимпиаде за 30 лет

Большинство людей, услышав слова «Мексика» и «фигурное катание» в одном контексте, будут удивлены. Катков в этой стране в три раза меньше, чем международных аэропортов. Льда настолько мало, что один из самых успешных фигуристов в истории Мексики вынужден кататься на катке одного из торговых центров.

Несмотря на то что Каррильо — родом из достаточно экзотичной для фигурного катания страны, он обладает солидным прыжковым набором. В его арсенале есть все тройные, а с недавних пор и два четверных. Донован уже заходил на четверные сальхов и тулуп, а также уже несколько лет прыгает тройной аксель.

Для российских болельщиков это стандартный набор фигуриста-одиночника. Но Карильо, выучив данные элементы, уже творит историю для Мексики. В 2018 году он стал первым мексиканцем, прошедшим квалификацию на чемпионат мира среди юниоров, а в следующем году первым из своей страны прыгнул тройной аксель. С тех пор Каррильо шесть раз финишировал в топ-10 на крупных международных соревнованиях.

Теперь 22-летний Каррильо станет четвертым мексиканским фигуристом и первым с 1992 года, который примет участие в зимних Олимпийских играх. На чемпионате мира-2021 Доновану удалось попасть в топ-20, тем самым гарантировав себе попадание на Игры.

Понятно, что медальных целей фигурист себе не ставит. Уж слишком высокий уровень конкуренции. Но попадание в произвольную программу (то есть в число 24 фигуристов) на Олимпиаде сделает Каррильо самым успешным зимним олимпийцем в истории Мексики.

Тренировки в торговом центре

Донован встал на коньки достаточно поздно по меркам профи — ему было 8 лет. До этого он занимался гимнастикой и прыжками в воду. В фигурное катание мальчика привела любовь. Сестра спортсмена познакомила его с девушкой по имени Элизабет. И, чтобы впечатлить ее, Каррильо встал на коньки. «Я был влюблен в нее, — приводит Los Angeles Times слова Каррильо. — Мы были как парень и девушка. Раньше мы посылали друг другу письма».

Любовь в итоге прошла, а фигурное катание превратилось в мечту само по себе. Семья поддерживала спортсмена, а вот друзья искренне недоумевали: «Они говорили: «О боже, как можно заниматься этим видом спорта в таком тропическом климате, как Мексика?» — приводит Los Angeles Times слова Донована. «Они всегда говорили мне: «Ты ничего не добьешься. Почему ты не занимаешься боксом или даже футболом?»

Тем не менее Каррильо продолжал тренировки. И в то же время мысль о том, что катание может вывести его на мировую арену, не приходила ему в голову до Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году.

«Когда я начинал кататься, я делал это просто для развлечения. Но когда я посмотрел свою первую Олимпиаду по телевизору, я решил воплотить это в жизнь», — приводит Los Angeles Times слова Каррильо.

Мечта заставила юного фигуриста в возрасте 13 лет уехать от семьи и поселиться с тренером. Первое время он часто навещал семью. Но уезжал со слезами на глазах. В Леоне у него был шанс закончить учебу и поступить в колледж. А вот с тренировками было сложнее.

В настоящее время у фигуристов есть целые штабы: тренеры, диетологи, врачи. У Донована же — тренер Грегорио Нуньес, с которым он катается и по сей день. Помимо этого, тренировки проходят на катке торгового центра. Каррильо часто приходится уворачиваться от фигуристов-любителей и некоторых других учеников Нуньеса. Но неудобства его не волнуют:

«Не имеет значения, есть ли у меня очень хороший каток или у меня есть этот. Потому что, в конце концов, если я просто сосредоточусь на том, чего у меня нет, я не смогу вырасти как фигурист», — сказал Донован.

Тренер занимался с ним бесплатно

Помимо всех организационных трудностей, Каррильо столкнулся и с материальными. Фигурное катание — не самый дешевый вид спорта. Первые коньки Донована были куплены на уличном рынке, а вторые одолжены у сестры. Мать скрыла от мальчика данный факт, выкрасив белые коньки в черный цвет, чтобы они выглядели как мужские.

Грегорио Нуньес долгое время тренировал своего ученика бесплатно. Но три года назад Каррильо запустил онлайн-кампанию по краудфандингу. И только тогда правительство Мексики сделало фигуриста первым спортсменом страны, который представляет зимние виды спорта и получает финансовую поддержку.

Но у фигуриста по-прежнему нет крупных спонсоров, не считая сделки с итальянским производителем коньков. А деньги, которые он получает от правительства, являются мелочью по сравнению с тем, сколько платят спортсменам в более известных видах спорта.

В период карантина и режима самоизоляции по всему миру из-за коронавируса Донован попал в тяжелую ситуацию. Но здесь помог тренер — после того как катки по всей стране закрылись в первые дни пандемии, Нуньес заказал в США «удочку» для прыжков. Так Каррильо смог сконцентрироваться на технике и практиковать прыжки и повороты на асфальте.

Помимо этого, фигурист работал над прыжками с Брайаном Орсером — через Zoom. И все это было ненапрасным — когда ограничения сняли, он провел около шести месяцев тренировок, прежде чем пройти квалификацию на чемпионат мира. И затем, набрав лучший личный результат, занял 20-е место на мировом первенстве в Швеции. Этого оказалось достаточно, чтобы получить место в Пекине.

«Я знаю, что в Пекине я буду соревноваться бок о бок с лучшими фигуристами мира, топ-30, это тоже очень мотивирует меня на тренировки. Также важно подчеркнуть, что я не теряю сосредоточенности и своей цели на этих Олимпийских играх, то есть делать свою работу, делать то, что умею, и точка», — сказал Каррильо As Mexico.

Своим кумиром Донован называет Хавьера Фернандеса. И сравнивает свою историю с его:

«Фернандес добился очень важных вещей для Испании. Моя история очень похожа на его. Он родом из страны, где футбол очень популярен, а зимние виды спорта не очень. Несмотря на это, он многого добился: чемпион мира, чемпион Европы, призер Олимпийских игр. Это отличный пример того, что это можно сделать», — рассказал Каррильо As Mexico.

И при всем при этом Донован надеется своим примером вдохновить подрастающее поколение на фигурное катание.

«Надеемся, что больше детей будет пробовать этот вид спорта. Очень осложняет тот факт, что катков в нашей стране тоже очень мало, если сравнивать с количеством жителей. Это очень небольшое количество, и к ним также трудно получить доступ по экономическим причинам. Немногие из нас соревнуются за Мексику в фигурном катании, но я верю, что с моей историей и историей моих коллег это будет достигнуто. Мы надеемся мотивировать больше девочек и мальчиков рискнуть попробовать кататься на коньках», — рассказал Каррильо As Mexico.

Пока ни один мексиканец не поднимался на пьедестал почета на зимних Олимпийских играх. Среди фигуристов самым успешным был Рикардо Олаварриета, который в 1988 году занял 27-е место в соревнованиях из 28 человек. У Донована есть все шансы попасть в произвольную программу на Играх. Но свой след в истории мексиканского фигурного катания он уже точно оставил.