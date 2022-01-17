«Утритесь, мрази!» и «Эти судьи тоже ужинали с Тутберидзе?» Самые яркие цитаты чемпионата Европы по фигурному катанию

От пожеланий доброты до оскорблений.

Чемпионат Европы

Женщины

1. Валиева (Россия) — 259,06

2. Щербакова (Россия) — 237,42.

3. Трусова (Россия) — 234,36.

Мужчины

1. Кондратюк (Россия) — 286,56

2. Грассль (Италия) — 274,48

3. Васильев (Латвия) — 272,08

4. Мозалев (Россия) — 265,69

5. Семененко (Россия) — 260,00

Пары

1. Мишина/Галлямов (Россия) — 239,82

2. Тарасова/Морозов (Россия) — 236,43

3. Бойкова/Козловский (Россия) — 227,23

Танцы

1. Синицина/Кацалапов (Россия) — 217,96

2. Степанова/Букин (Россия) — 213,20

3. Гиньяр/Фаббри (Италия) — 207,97...

7. Дэвис/Смолкин (Россия) — 186,61

На прошедшем чемпионате Европы фигуристы и тренеры говорили ярко и показательно. «СЭ» выбрал топ-15 главных цитат Евро-2022.

— Мы боремся сами с собой!

Коллективный ответ Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на вопрос, хотят ли они выиграть Олимпиаду.

— Утритесь, мрази!

Алексей Железняков — об итогах чемпионата Европы

— Будьте добрее.

Даниил Глейхенгауз — в Instagram о том, что надо поддержать фигуристок перед Пекином

— Меня настораживают ваши вопросы. Вы кто?

Никита Кацалапов — на вопрос корреспондента «СЭ» о том, не настораживает ли их уменьшающаяся разница в баллах с парой Степанова/Букин

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— У нас чудный допинг, всегда с нами.

Глеб Смолкин — о планах на вечер (видимо, имея в виду допинг-контроль)

— Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу!

Александр Жулин — о небинарном фигуристе Тимоти Ледюке, отобравшемся на Олимпиаду

— Американские журналисты постоянно такое делают, во всех отраслях. Удивительно, как они в самбо не лезут?! Просто мы их постоянно долбим в UFC. Боятся нас. Русские не сдаются, мы полны оптимизма.

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев — о критике Анны Щербаковой американцами

— Эти два дня были худшими в моей жизни.

Анна Щербакова — о времени между короткой и произвольной программами

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— Скорее всего, это ошибка ввода. Но исправить ее нельзя. Может ли подобное повториться на других соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде? Может. Но все останется как есть.

Александр Лакерник — о неправильной оценке российской судьи Ольги Кожемякиной Тарасовой/Морозову

— Эти русские такие сильные!

Бельгийка Луна Хендрикс — в слезах о результатах короткой программы

— Если долго тереть камень о камень, они стачиваются.

Дмитрий Козловский — о негативных последствиях постоянной конкуренции

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— Эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?

Тренер сборной Белоруссии Олег Васильев — о судействе у женщин

— Да аккредитаций не хватило.

Владимир Морозов — о том, почему его и Евгению Тарасову выводили на произвольную программу только Тутберидзе и Траньков

— Теперь Тутберидзе стала тренером пар.

Владимир Морозов — об итогах чемпионата Европы

— «Уважаемые» люди, получили? Увидели? Занимайтесь своими делами, хватит лезть в фигурное катание!

Алексей Ягудин — о тех, кто списывал со счетов Анну Щербакову после короткой программы