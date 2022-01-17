«Утритесь, мрази!» и «Эти судьи тоже ужинали с Тутберидзе?» Самые яркие цитаты чемпионата Европы по фигурному катанию
Чемпионат Европы
Женщины
1. Валиева (Россия) — 259,06
2. Щербакова (Россия) — 237,42.
3. Трусова (Россия) — 234,36.
Мужчины
1. Кондратюк (Россия) — 286,56
2. Грассль (Италия) — 274,48
3. Васильев (Латвия) — 272,08
4. Мозалев (Россия) — 265,69
5. Семененко (Россия) — 260,00
Пары
1. Мишина/Галлямов (Россия) — 239,82
2. Тарасова/Морозов (Россия) — 236,43
3. Бойкова/Козловский (Россия) — 227,23
Танцы
1. Синицина/Кацалапов (Россия) — 217,96
2. Степанова/Букин (Россия) — 213,20
3. Гиньяр/Фаббри (Италия) — 207,97...
7. Дэвис/Смолкин (Россия) — 186,61
На прошедшем чемпионате Европы фигуристы и тренеры говорили ярко и показательно. «СЭ» выбрал топ-15 главных цитат Евро-2022.
— Мы боремся сами с собой!
Коллективный ответ Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на вопрос, хотят ли они выиграть Олимпиаду.
— Утритесь, мрази!
Алексей Железняков — об итогах чемпионата Европы
— Будьте добрее.
Даниил Глейхенгауз — в Instagram о том, что надо поддержать фигуристок перед Пекином
— Меня настораживают ваши вопросы. Вы кто?
Никита Кацалапов — на вопрос корреспондента «СЭ» о том, не настораживает ли их уменьшающаяся разница в баллах с парой Степанова/Букин
— У нас чудный допинг, всегда с нами.
Глеб Смолкин — о планах на вечер (видимо, имея в виду допинг-контроль)
— Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу!
Александр Жулин — о небинарном фигуристе Тимоти Ледюке, отобравшемся на Олимпиаду
— Американские журналисты постоянно такое делают, во всех отраслях. Удивительно, как они в самбо не лезут?! Просто мы их постоянно долбим в UFC. Боятся нас. Русские не сдаются, мы полны оптимизма.
Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев — о критике Анны Щербаковой американцами
— Эти два дня были худшими в моей жизни.
Анна Щербакова — о времени между короткой и произвольной программами
— Скорее всего, это ошибка ввода. Но исправить ее нельзя. Может ли подобное повториться на других соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде? Может. Но все останется как есть.
Александр Лакерник — о неправильной оценке российской судьи Ольги Кожемякиной Тарасовой/Морозову
— Эти русские такие сильные!
Бельгийка Луна Хендрикс — в слезах о результатах короткой программы
— Если долго тереть камень о камень, они стачиваются.
Дмитрий Козловский — о негативных последствиях постоянной конкуренции
— Эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?
Тренер сборной Белоруссии Олег Васильев — о судействе у женщин
— Да аккредитаций не хватило.
Владимир Морозов — о том, почему его и Евгению Тарасову выводили на произвольную программу только Тутберидзе и Траньков
— Теперь Тутберидзе стала тренером пар.
Владимир Морозов — об итогах чемпионата Европы
— «Уважаемые» люди, получили? Увидели? Занимайтесь своими делами, хватит лезть в фигурное катание!
Алексей Ягудин — о тех, кто списывал со счетов Анну Щербакову после короткой программы