Синицина и Кацалапов победили назло травмам. Дэвис и Смолкин дебютировали лучше Пападакис и Сизерона

Разбираемся, зачем лучшему российскому дуэту понадобился чемпионат Европы и какое будущее на международном уровне у дочери Этери Тутберидзе.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Танцы. Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 217,96

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 213,20

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 207,97...

7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 186,61

Революции в танцах дождаться сложно. И уж точно это вряд ли произошло бы на предолимпийском чемпионате Европы, особенно когда мировые лидеры Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон пропускают этот турнир. На первый взгляд, не ехать в Таллин, а остаться в Москве не мешало бы и Виктории Синициной/Никите Кацалапову, которые в этом сезоне откатали всего три (!) произвольных танца в рамках соревнований. Когда-то у Вики были проблемы с коленом, и она целый сезон прокаталась в фиксаторе. Сейчас страдает Никита из-за травмы спины. Настораживающая ситуация, когда речь идет об олимпийском золоте в командах. Да и в личке тоже, что уж тут скрывать.

На чемпионате России они не стали катать произвольный танец, потому что Кацалапов буквально сказал, что если еще раз сделает поддержку, то спина больше не разогнется. Так зачем дуэт вообще отправился на фактически ненужный чемпионат Европы, если главных соперников там все равно нет, а доказывать вроде как нечего?

Причины для участия Синициной/Кацалапова в чемпионате Европы

Вспомним 2014 год. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев выигрывают чемпионат страны, но на Европу не едут, пытаясь получше подготовиться к домашним Играм. В их отсутствие Елена Ильиных/Никита Кацалапов становятся первой парой России и, хоть и не выигрывают континентальный турнир, в Сочи набирают больше Кати и Димы. В обеих ситуациях главным действующим лицом как раз остается Кацалапов. Со второго раза точно можно учесть ошибки прошлого и сделать все правильно.

Плюс титул чемпионов Европы пока еще никому не мешал. Синицина/Кацалапов взяли теперь второй титул и остались перед глазами у судей прямо перед Олимпиадой. Немного настораживает нервное катание Вики и Никиты — качание на твизлах будоражит в сознании падение партнера на этом элементе на чемпионате в Минске. Да и прежде у них были проблемы с ними.

Два проката произвольного в сезоне — как-то несолидно для первой пары страны и мира. И дает поводы задуматься, а не повторится ли такая же ситуация на Олимпийских играх. По идее, Синициной и Кацалапову прокатать бы четыре программы в Пекине — два в команднике и два в личном турнире. Так будет больше шансов забрать хотя бы одно золото. Но спина Никиты не дает гарантии, что план осуществится.

Возможность Дэвис и Смолкину стать новыми лидерами в танцах на льду

После оценок под 200 на турнире в Варшаве у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина начались разговоры о замене Синициной и Кацалапова как раз на них. Мол, теперь они будут второй парой страны. Припомнили, конечно, и то, что Диана — дочь Этери Тутберидзе. Но поставить Дэвис/Смолкина в команду было бы равно самоубийству — не потому, что они настолько плохи. Но мы же помним про очередь в танцах, наработку авторитета у судей и тому подобное? Может быть, у Дианы и Глеба и растут оценки быстрее, чем у других, но все-таки не настолько скорострельно, чтобы к Олимпиаде стать лидерами страны.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото AFP

На чемпионате России выиграли Александра Степанова/Иван Букин. Весь сезон они не могли получить плюс-минус сопоставимых с американцами и канадцами оценок, но на Европе баллы заметно подросли. Настолько, что в ритм-танце случился личный рекорд, как и по сумме двух программ. В первый день Сашу и Ваню вообще разделило всего 1,5 балла с Викой и Никитой. Это наталкивает на мысль, что федерация как минимум готовит некую подушку безопасности. Ведь Синицина/Кацалапов могут не потянуть целые четыре программы, учитывая их состояние здоровья. Диану и Глеба (а они на Олимпиаду, видимо, отобрались) в командник ставить не имеет смысла. Значит, самое время обратить внимание на Степанову/Букина. Которые, кстати, круто откатали и ритм, и произвольный танцы на чемпионате Европы.

Что можно сказать про Дэвис/Смолкина? Очевидно, что они могут стать лидерами страны в ближайшие несколько лет. Оценки не такие, как в Варшаве, но настолько неплохие, что некоторые могут задуматься, а не ходили ли на ужин с Тутберидзе еще и перед танцевальным турниром. Это косвенная цитата тренера Олега Васильева, которая относилась к результатам женской короткой, но здесь она тоже имеет место. Их тренер Игорь Шпильбанд грамотно работает над танцами Дианы и Глеба, маскируя недостаточное владение коньком партнерши и некоторые другие недостатки. Не уверена, что сравнение Дэвис/Смолкина и Пападакис/Сизерона от Максима Транькова до конца справедливое (Габриэла и Гийом на своем первом чемпионате Европы стали пятнадцатыми), но прогрессировать Диана и Глеб явно могут. Надо бы только дать им спокойно делать это самим.