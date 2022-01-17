Валиева поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку после чемпионата Европы

Фигуристка Камила Валиева опубликовала пост после чемпионата Европы по фигурному катанию, в котором поблагодарила тренерский штаб и болельщиков за поддержку.

«Как здорово, что это было со мной. Огромное спасибо моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу за то, что привели меня к золотой медали на чемпионате Европы.

Спасибо за поддержку, которую я ощущала от болельщиков всего мира и от публики в Таллине. Это невероятная честь — представлять Россию и наш любимый вид спорта перед полными трибунами.

Поздравляю нашу команду с победным подиумом. И также спасибо всем, кто комментировал мои прокаты в СМИ и соцсетях. Я с интересом их прочитала. Спасибо вам за поздравления.

И отдельное спасибо моей семье — вы рядом, и это бесценно. Люблю вас", — написала Валиева в Instagram.

На чемпионате Европы Валиева завоевала золотую медаль, Анна Щербакова — серебряную, а Александра Трусова — бронзовую.