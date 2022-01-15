Коляда — больше не лицо мужской «фигурки». У российских одиночников новая жизнь благодаря Кондратюку

За этого человека хочется болеть.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Мужчины. Итог

1. Марк Кондратюк (Россия) — 286,56

2. Даниэль Грассль (Италия) — 274,48

3. Денис Васильев (Латвия) — 272,08

4. Андрей Мозалев (Россия) — 265,69

5. Евгений Семененко (Россия) — 260,00

6. Морис Квителашвили (Грузия) — 253,91

Мужчины-одиночники завершили выступления на чемпионате Европы. Пока еще предстоит кататься девушкам, но, по всей видимости, мужчины ожидаемо стали единственными, не занявшими в нашей сборной весь пьедестал: Марк Кондратюк — чемпион, Андрей Мозалев — четвертый, Евгений Семененко — пятый.

Груз ответственности

При этом успех Марка (теперь одновременно чемпион страны и чемпион Европы) доказал, что время доминирования Михаила Коляды в российском мужском фигурном катании закончилось. У нас появилась новая звезда, которая выглядит стабильнее и мощнее, чем бывший лидер сборной России. И дело не только в безумном артистизме и чистоте прокатов, хоть они у Кондратюка и были с небольшими помарками.

В то время, когда Коляда срывал один прыжок за другим, Кондратюк — прогрессировал. Марк начал с мощных стартов на Кубке Первого канала, доведя до слез Евгению Медведеву, а затем постепенно улучшал результаты на официальных турнирах: на Nebelhorn Trophy заработал для сборной России максимальную квоту на Олимпийские игры, а в конце дошел до титула чемпиона России. И это стремление к прогрессу наблюдается в словах Марка даже после первого место на чемпионате Европы. Вот, что он сказал после произвольной программы: «Я доволен исполненными элементами. Но не очень доволен своим катанием, не было тех эмоций, что на чемпионате России. Не знаю, как смотрелось со стороны, это мои ощущения. Эти титулы — чемпион России, чемпион Европы — это круто, приятно, но только на пару дней. В долгосрочной перспективе они ни на что не влияют. Тяготят ли они или придают дополнительную уверенность? Если не думать о том, что это груз ответственности, легче все воспринимать».

К сожалению, у Коляды подобного давно не наблюдалось. Только стагнация и признание в неудаче в виде возрождение программы «Белый ворон».

Сила воли и трудолюбие

Возвращаясь к истории Кондратюка, то он даже собирался завершить карьеру из-за болезни Осгуда-Шляттера, которая возникает из-за проблем с костями ног. «Был момент, когда я год вообще не катался, у меня очень сильно болели колени из-за болезни Шляттера [...] Когда колени начали постепенно проходить, понял, что не могу без фигурного катания и надо хотя бы попробовать встать на коньки. Тре6ер меня все время ждала, и я ей безумно благодарен за это».

Он перешел через это и стал чемпионом Европы. Помимо прочего, он имел проблемы со спиной до чемпионата России, но выиграть первенство ему это не помешало. Из Марка прет сила воли и трудолюбие — за это человека хочется болеть.

Все сводится к тому, что на чемпионате Европы мы приобрели новое лицо в нашей мужской «фигурке». Если до этого к выступлениям наших мужчин некоторые могли относиться пренебрежительно, то сейчас появилась личность, которой сопереживаешь. К сожалению, до этого безразличное отношение Коляды, в том числе к общению со СМИ, не позволяло в полной мере испытывать эти чувства. Особенно, когда ты после не лучшего выступления говоришь журналистам (то есть и болельщикам тоже), что не признаешься, какая была проблема в своем прокате. Зачем болельщикам обращать внимание и поддерживать того, кто не способен перед даже объясниться после собственных ошибок? Это явно не проявление скромности, а пренебрежение к тем, кто за тебя болеет.

Теперь Михаилу придется поработать над собой, чтобы вернуть не только соревновательное лидерство, но и уважение к себе. Ведь формально он остается кандидатом в сборную России на Олимпиаду-2022. А это значит, что уже через три недели мы можем увидеть Коляду в Пекине. Впрочем, тогда уже не будет никаких сомнений, кто в нашей команде главная звезда из мужчин-одиночников. Это Марк Кондратюк — двух мнений быть не может.