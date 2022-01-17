Москвина оценила выступление Бойковой и Козловского на чемпионате Европы

Заслуженный тренер России Тамара Москвина ответила на вопрос о том, были ли шансы у ее подопечных Александры Бойковой и Дмитрия Козловского выступить на чемпионате Европы в Таллине лучше.

«К сожалению, ребята допустили нелепейшую ошибку, сорвав тройной сальхов, — приводит слова Москвиной RT. — Это не самый сложный прыжок, к тому же Дмитрий с Александрой ни разу в нем не ошибались. Вообще никогда. Возможно, ребятам слишком сильно хотелось показать максимальный результат и это желание повлияло на их внутреннюю уравновешенность. Что до Олимпийских игр, мы ведь с вами пока не знаем, что решат по этому поводу наши спортивные руководители, соответственно, нет смысла что-то обсуждать. Лично я хотела бы видеть в составе команды тех спортсменов, которые объективно способны принести стране максимально высокое место».

Пара заняла третье место на чемпионате Европы, набрав по сумме двух выступлений 227,23 балла.