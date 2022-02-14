Восемь лет назад Кацалапов стал олимпийским чемпионом с другой партнершей. Их дуэт называли самым перспективным

Но Никиту ждал тернистый путь к победам.

Никита Кацалапов помог сборной ОКР победить в командных соревнованиях и сейчас идет к личной медали танцевального турнира Пекина-2022. Но если кто забыл, то капитан сборной России летел в Китай уже в статусе олимпийского чемпиона. Никита выигрывал еще в Сочи-2014, где также был первым в команде. Как верно отметил сам Кацалапов, сложно сравнивать две его большие победы. Медаль Сочи — словно из прошлой жизни, ведь тогда Никита выступал с Еленой Ильиных. Их дуэт многие называли если не сильнейшим, то как минимум одним из самых перспективных. От Кацалапова с Ильиных ждали доминирования на ближайшие годы, но судьба их развела. Почему так вышло, и как Никита перезапустил карьеру с новой партнершей?

Ильиных с Кацалаповым расставались еще в раннем детстве

В 2014 году главные страсти фигурного катания разворачивались не в женском одиночном, а в парах и танцах на льду. Смена партнера — совсем другая история, нежели смена тренера и в начале десятых мы нередко видели, как члены сборной страны кардинально меняли свой спортивный путь. Естественно, эти переходы не проходили безболезненно — скандал, интриг и взаимных обвинений хватало с обеих сторон. Но сага вокруг Никиты Кацалапова и Елены Ильиных — это совсем другая история. Их дуэт изнутри никогда не был до конца органичным. Более того, два раза до главной победы в жизни на некоторое время они уже расходились. Но видимо как раз напряженные и неоднозначные отношения как раз и давали молодым людям ту самую искру, за которую их полюбили как зрители, так и судьи.

Судьба им благоволила с самого начала. Много вы знаете историй, когда дерзкие и своенравные люди занимают первые места в танцах на льду меньше, чем через два года совместных тренировок? Важное уточнение — ни один из них не имеет обширных связей в спортивном и артистическом мире. Елену Ильиных приметили еще в 10 лет в школе «Москвич». Тренер Наталья Дубинская, которая потом успеет поработать и с Камилой Валиевой, успели поставить Ильиных весь набор тройных прыжков, но мама забрала ее в танцы на льду. Она считала их более женственным и красивым видом спорта. Похожая история произошла и с Кацалаповым, которого из одиночного в танцы перевели родители. Они вдвоем были в «Москвиче», логично что их и поставили кататься вместе. Но без проблем не обошлось.

Никита с Еленой стартовали лучше Пападакис и Сизерона

Тренировали ребят сильнейшие специалисты — Ирина Лобачева и Илья Авербух, под их руководством Ильиных и Кацалапова показывали хороший прогресс, быстро разучивая танцевальные элементы. Сложности были только во взаимопонимании партнеров. Ссоры, упрямство, неумение слышать друг друга и находить общий язык в конце концов привели к распаду пары. Так в 2006 Ильиных уезжает в Америку к Игорю Шпильбанду и Марине Зуевой, где тренируется вместе с великими Тессой Виртью/Скоттом Моиром и Мэрил Дэвис/Чарли Уайтом. Правда для самой Елены Шпильбанд с Зуевым партнера так и не нашли. Говорят, что виной был сложный характер россиянки. В итоге Ильиных вернулась летом на каток в Москву, где случайно встретила бывшего партнера. Пара слов, неловкие взгляды, но спустя пару недель они воссоединяются. Ведь и у Никиты без Ильиных карьера тоже не складывалась.

Тренировать невероятно перспективных, но в то же время сложных в работе фигуристов взялся Александр Жулин. Он совершил невозможное, спустя восемь месяцев пара уже приезжает на свой первый чемпионат России по юниорам и остается в шаге от пьедестала. Следующий сезон идут практически без поражений, разве что Ксения Монько с Кириллом Халявиным обходят их в финале юниорского «Гран-при». Тренер помогает своим подопечным довести до совершенства технику, и они берут юниорский ЧМ. Что важно — все элементы ребята исполняли на четвертом уровне сложности, и это при том, что опыта совместных стартов был с гулькин нос. Уже на следующий год их переводят во взрослые и в первый же год они становятся четвертыми на чемпионате Европы и седьмыми на ЧМ. Настолько яркого дебюта не было даже у Габриэлы Пападакис с Гийомом Сизероном и Дианы Дэвис с Глебом Смолкиным!

Ильиных и Кацалапов подарили нам одну из лучших программ в истории

Дальше работать бы спокойно и ждать своей «очереди», но тогда это была бы не история Ильиных и Кацалапова. Новый конфликт — теперь уже с тренером Жулиным и его помощником Олегом Волковым. К Олимпиаде в Сочи они начали готовиться с Николаем Морозовым и показывали переменные успехи. В новой команде основную ставку сделали на работу с хореографией — технику им поставил еще Жулин, а вот ярких образов паре не хватало. Николай еще за три года до Игр выбрал будущую олимпийскую программу — «Лебединое озеро». Правда на соревнованиях ее до самого важного момента в карьере не показывали, чтобы не притупить ощущения приевшимся образом. Однозначными лидерами к сезону 2013/14 они не подошли, но при этом долгий раздумий включать их в состав на командный турнир или нет у федерации не было.

Презентация Черного лебедя от Ильиных на олимпийском льду арены «Айсберг» вышла фантастической. Возможно, сравнимого с Юлией Липницкой и ее «Списком Шиндлера» эффекта от программы Никиты и Елены не было, но для многих тот прокат запомнился. Спустя неделю они снова выходят на лед в Сочи — уже на личные соревнования. Третье место следом за Виртью/Моиром и Дэвис/Уайтом — больше, чем успех. И казалось, что это только начало, ведь американцы и канадцы объявили, что покидают большой спорт сразу после Олимпиады. В статусе уже олимпийских чемпионов в команде и главных фаворитов турнира Ильиных/Кацалапов отправляются на чемпионат мира 2014. Но Никита совершил грубую ошибку, и они финишировали четвертыми. Неудача, но не трагедия, ведь все впереди? Как бы не так, ЧМ-2014 стал, простите за каламбур, лебединой песнью дуэта. Под великого Петра Ильича Чайковского.

Бывшие партнеры устроили жаркую дуэль за место в сборной

Первые слухи о том, что пара Ильиных/Кацалапов расходится появились после Олимпиады в Сочи. И по окончании сезона Никита и правда сообщил, что их пути с Еленой расходятся. В чем конкретная причина — не говорилось, как и о том, кто виноват и почему так произошло. Есть разные мнения, факт лишь в том, что взрослые люди решили, что проще разойтись, нежели портить друг другу жизнь. Насильно мил не будешь, хотя призывы удержать фигуристов вместе, несмотря на их противоречия звучали на самом высоком уровне.

«Как можно было допустить развал дуэта, ставшего после ухода всех прежних лидеров первым дуэтом мира и, безусловно, способного завоевывать золотые медали», — возмущался олимпийский чемпион Евгений Платов. Тогдашний гендиректор Федерации фигурного катания РФ Валентин Писеев назвал разрыв Ильиных и Кацалапова попыткой разрушить танцы на льду в России, а Татьяна Тарасова предрекала Никите и Елене скорое завершение карьеры. Поддержала ребят только Ирина Роднина, которая сама была в похожей ситуации. Причем в советское время личное мнение спортсменов вообще мало кого интересовало. Но Кацалапов мечтал кататься вместе с Викторией Синициной и шел к своей мечте, никого не слушая. Ильиных фигурное катание не бросила, и встала в пару с бывшим партнером Синициной Русланом Жиганшиным. Удивительный обмен, аналогов которого никогда раньше не было и вряд ли будут.

Кацалапов пропустил Олимпиаду в Пхенчхане из-за травмы

На первый взгляд казалось, что для российского спорта действительно случилась локальная катастрофа. Вместо одного элитного и второго сильного дуэта мы получили два средних. Ильиных с Жиганшиным были неконкурентоспособны на международной арене, Кацалапов с Синициной не смогли пройти в первый год даже отбор на крупные старты. На этом фоне появились разговоры о возможном воссоединении Ильиных и Кацалапова. Но в третий раз в одну реку не войдешь, и постепенно Никита с новой партнершей стал сокращать отставание от Ильиных с Жиганшиным. Их противостояние в двух подряд сезонах было максимально напряженным. Победа одних, успех вторых, причем разделяли дуэты как правило сотые балла. Обидно только, что это была борьба даже не за первое место чемпионата России, а за место в тройке. В итоге победителем стал Кацалапов, Руслан Жиганшин сдался, и завершил карьеру.

Ильиных еще пыталась вернуться с Антоном Шибневым, но в итоге окончательно признала неизбежное. У Никиты снова не обошлось без приключений. Олимпиаду 2018 он пропустил, так как получил травму прямо во время предолимпийского чемпионата России. Новый сезон начали с успехов на этапах «Гран-при», но провалили чемпионат Европы. Снова падение Кацалапова с твиззлов! И только серебром на ЧМ в Сайтаме Никита доказал, что долгий путь к успеху с Синициной не был напрасным. Дальше вы все знаете сами. Победа на чемпионате Европы 2020 над Пападакис и Сизероном, успех на ЧМ-2021 и ЧЕ-2022. Пара не проигрывает с декабря 2019 года и пусть на многих соревнованиях французов не было. Это их проблемы, и к Олимпиаде в Пекине российский дуэт подошел с позиции силы.