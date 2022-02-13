Синицина и Кацалапов сражаются за медали для России. Но танцев на льду могло не быть на Олимпиаде

Кто и зачем пытался исключить дисциплину из программы Игр.

Олимпийский турнир в танцах на льду — один их самых интригующих. Минимум две пары будут бороться за золото, если три дуэта поделят между собой оставшуюся медаль. Какой бы субъективной ни была данная дисциплина — от этого она не становится менее интригующей.

На стартовавшем в Пекине личном турнире в танцах на льду сразу две российские пары попали в сильнейшую разминку, показав безупречное катание. И, что особенно приятно, одна из них имеет шансы на золотую медаль. Действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, даже занимая вторую строчку после ритм-танца, не теряют шансы на золото.

А Александра Степанова и Иван Букин сохраняют возможность побороться за медали турнира, заняв пятое место после первого соревновательного дня. Третья же российская пара — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — за медали пока не борются, но зарабатывают авторитет и набираются олимпийского опыта.

Но всего этого могло не быть. Ведь бывший вице-президент МОК Дик Паунд еще в 1998 году предлагал исключить танцы из программы Олимпиад.

Первое появление

Танцы на льду — это самая молодая дисциплина фигурного катания. Она появилась в 1940-е годы в Великобритании, а после этого танцы получили широкое распространение по всему миру. В 1952 году дисциплину включили в программу чемпионатов мира и Европы. Но лишь в 1976 году танцы дебютировали на Олимпийских играх. Эта дисциплина долгое время, как и парное катание, считалась вотчиной сборных СССР и России. На семи Олимпиадах из 12 россияне неизменно побеждали. Лишь британцы в 1984 году прервали эту тенденцию.

Евгений Платов и Оксана Грищук. Фото Getty Images

Среди россиян дважды (в 1994 и 1998 годах) олимпийскими чемпионами становились Оксана Грищук и Евгений Платов. В 2014-м Елена Ильиных/Никита Кацалапов и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стали олимпийскими чемпионами в команде.

Кацалапов вместе с Синициной выиграл золото командного турнира и стал двукратным олимпийским чемпионом в этой дисциплине. В произвольном танце личного турнира у этого дуэта будет новый золотой шанс. В любом случае российские фигуристы уже успешнее, чем на Играх 2018 года. Тогда в танцах на льду россияне не завоевали медалей впервые в истории олимпийских соревнований.

Идея Паунда

Но еще 20 лет назад был поднят вопрос об исключении этой дисциплины из программы Олимпиад. В 1998 году канадские танцоры на льду Ше-Линн Бурн и Виктор Краатц на играх Нагано выступали в статусе главных претендентов на победу. Но золото и серебро забрали две российские пары: Оксана Грищук/Евгений Платов и Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Тройку замкнули французы Гвендаль Пейзера и Марина Анисина.

По окончании соревнований разразился скандал: судья Джин Сенфт выступила с заявлением о том, что распределение пар по местам произошло еще до старта соревнований. У канадского арбитра был весомый аргумент — запись телефонного разговора украинца Юрия Балкова, в котором судья обсуждал распределение мест. Балкова наказали, но результаты самих соревнований пересматривать не стали. Сенфт также была отстранена от судейства.

Именно после этой истории бывший вице-президент МОК Дик Паунд внес резонансное предложение — исключить танцы на льду из олимпийской программы. Его мнение заключалось в том, что эта дисциплина — самый спорный и неоднозначный в плане судейства вид фигурного катания.

По мнению Паунда, ситуация с канадской парой возникла из-за российско-французского заговора, для того чтобы отдать бронзу не канадцам, а французам Марине Анисиной и Гвендалю Пейзера.

Обсуждения были очень бурными. Но история разрешилась не в пользу Паунда. Впрочем, чиновник не успокоился и спустя пару лет вновь предложил убрать танцы из программы. Тогда спорную победу на чемпионате мира 2001 года в Ванкувере одержали итальянцы Фузар-Поли и Маурицио Маргальо. «В остальных видах фигурного катания победители определяются на льду, а не в приватных встречах перед соревнованиями», — заявил Паунд.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Жами Сале и Давид Пеллетье. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Скандал на льду

На Олимпиаде 2002 года произошло то, что Паунд, вероятно, хотел предотвратить. «Скандал на льду», как эту историю назвали СМИ, изменил правила оценивания во всем фигурном катании, ведь после него была отменена шестибалльная система оценок, продержавшаяся более ста лет. Всему виной стали спорные итоги турниров в парном катании и в танцах на льду на Играх в Солт-Лейк-Сити-2002.

Главными фаворитами в парах накануне Игр были действующие чемпионы мира канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье и двукратные чемпионы мира россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Обе пары выступали одинаково мощно, но судьбу медали тогда решил один судейский голос.

Пять судей (из России, Китая, Франции, Польши и Украины) поставили на первое место россиян, четверо (из США, Канады, Германии и Японии) — канадцев. Но скандал начался с председателя техкома ISU британки Салли-Энн Стэплфорд и французской судьи Мари-Рен Ле Гунь.

Между двумя женщинами произошла бурная дискуссия, в ходе которой француженка заявила, что голосовала за Бережную и Сихарулидзе под давлением президента своей федерации Дидье Гайаге. Стэплфорд же обнародовала данную информацию в СМИ, которые начали выстраивать различные теории заговора.

Канадская газета The Globe and Mail назвала мотив французов — гарантия первого места россиянам в парах в обмен на золото Марины Анисиной и Гвендаля Пейзера в танцах. Но Ле Гунь в итоге отказалась от обвинений в адрес Гайаге и заявила, что на самом деле это Стэплфорд требовала от нее подсуживать канадцам.

Антон Сихарулидзе и Елена Бережная. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Канадские и американские СМИ акцентировали внимание на якобы имевшей место ошибке Антона Сихарулидзе в произвольной программе и на якобы чистом прокате Сале/Пеллетье. Ситуация завершилась тем, что впервые в истории фигурного катания результаты соревнований были пересмотрены, а Ле Гунь и Гайаге получили дисквалификацию за «неправомерное поведение».

Канадцам же вручили второй комплект медалей. А Паунд, который к тому времени уже стал главой Всемирного антидопингового агентства, вновь заговорил об исключении танцев из программы Олимпиад. Тем не менее этого не произошло. Зато изменилась вся судейская система.

После Олимпиады состоялся конгресс ISU, на котором был вынесен вопрос работы арбитров, а президент ISU Оттавио Чинкванта предложил реформировать судейство. Система отрабатывалась на нескольких малозначимых соревнованиях сезона 2003/04, а в сезоне 2004/05 стала единственной.

Важность танцев

С этого момента спустя 20 лет в танцах на льду произошли изменения. В 2010 году обязательный и оригинальный танцы объединили в один — короткий. Данный формат был своеобразным компромиссом между красотой и соревновательной природой танца.

Также в 1999 году появился список обязательных элементов. С тех пор и по сей день танцоры исполняют дорожки шагов, серии твизлов, поддержки и танцевальные вращения. Но самое главное — танцы на льду по-прежнему являются олимпийским видом спорта.

Безусловно, в этой дисциплине присутствует некий субъективизм. Ведь в одиночном и парном катании все очевидно: когда фигурист выполняет сложный элемент или срывает его. В танцах же все не так. Но именно в этом и заключается весь шарм этой дисциплины.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото AFP

В танцах нет прыжков, танцору нельзя поднимать партнершу выше головы, им нельзя долго кататься по одному и делать одновременно прыжки. Но танцоры удивляют твизлами, шагами, сложнейшими поддержками. Им важен каждый шаг, выкрюк — любое неверное движение сразу же карается арбитрами. Поэтому танцы — не менее захватывающая дисциплина, которая цепляет другой составляющей фигурного катания — владением коньком и яркими постановками.

К примеру, ритм-танец главных претендентов на олимпийское золото в Пекине — Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона — называют произведением искусства. При этом нельзя не отметить талант российской пары — Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, также претендующих на золото. Но французы действительно поставили шикарный ритм-танец.

В произвольной программе Синициной и Кацалапову предстоит побороться за золото со своим произвольным танцем под композицию Рахманинова, Степанова и Букин выступят в образах Ромео и Джульетты. А Пападакис и Сизерон будут кататься под элегию. И все эти выступления будут украшением личного турнира по фигурному катанию.