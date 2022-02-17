Закарян: «Щербакова абсолютно заслуживает носить звание олимпийской чемпионки»

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян прокомментировал выступления Анны Щербаковой и Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Аня Щербакова абсолютно заслуженно выиграла «золото». Не только из-за того, как она откатала в Пекине. Она — трехкратный чемпион России, действующая чемпионка мира. Аня не раз показывала чемпионское катание, выходя на лед с колоссальной конкуренцией. Этот человек абсолютно заслуживает носить звание олимпийской чемпионки, — цитирует специалиста Metaratings.ru.

— Если бы Трусова идеально откатала произвольную программу, она бы стала чемпионкой?

— Если бы Трусова откаталась идеально еще и в короткой программе, то могли бы стоять вопросы по поводу первого места. Александра тоже откатала великолепно, но что сотворила Аня... Героическая девочка.

— Как вы считаете, как сильно повлияли на Трусову переходы от одного тренера к другому?

— Я не могу на этот вопрос ответить, так как об этом больше всего знает сама Трусова.

— Как вы считаете, наши девушки займут весь пьедестал на чемпионате мира через месяц?

— Если никто мешать не будет, то все станут призерами.

По итогам произвольной программы «золото» Олимпиады досталось Щербаковой, Трусова взяла «серебро», а Камила Валиева осталась четвертой.