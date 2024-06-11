Романцев — о шестом титуле «Зенита»: «Сильных не любят только слабые»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал, как относится к шестому подряд чемпионству «Зенита».

— Некоторые считают, что шестое чемпионство «Зенита» подряд обедняет наш чемпионат. Согласны?

— Думаю, что так говорят те, кто по каким-то причинам недолюбливает питерский клуб. Нечто подобное в свое время говорили и о победах «Спартака». Что ж, хочу напомнить: сильных не любят только слабые.

Лично мне этот чемпионат очень понравился своей непредсказуемостью и борьбой до последних минут, на что болельщики отреагировали полными трибунами. А еще он запомнился острейшей конкуренцией, которую составили «Зениту» «Краснодар» и рванувшее на финише «Динамо». Может, поэтому комментатор Геннадий Орлов как-то пошутил, что золота никто не заслужил, поскольку оно могло достаться любому из этой троицы. Но его забрала команда Семака, которая, правда, не показала былой мощи и стабильности. Но в борьбе за чемпионство у нее были достойные противники, что говорит о появлении клубов, способных и завтра вновь биться только за победу в турнире. А если это случится, то и следующий сезон пройдет по такому же боевому сценарию, как нынешний. Разговоры же об обедневшем чемпионате — не более чем обычное нытье скептиков, которые во всем ищут только негатив.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24: сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.