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Сегодня, 16:45

Романцев — о шестом титуле «Зенита»: «Сильных не любят только слабые»

Александр Львов
Обозреватель
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал, как относится к шестому подряд чемпионству «Зенита».

— Некоторые считают, что шестое чемпионство «Зенита» подряд обедняет наш чемпионат. Согласны?

— Думаю, что так говорят те, кто по каким-то причинам недолюбливает питерский клуб. Нечто подобное в свое время говорили и о победах «Спартака». Что ж, хочу напомнить: сильных не любят только слабые.

Лично мне этот чемпионат очень понравился своей непредсказуемостью и борьбой до последних минут, на что болельщики отреагировали полными трибунами. А еще он запомнился острейшей конкуренцией, которую составили «Зениту» «Краснодар» и рванувшее на финише «Динамо». Может, поэтому комментатор Геннадий Орлов как-то пошутил, что золота никто не заслужил, поскольку оно могло достаться любому из этой троицы. Но его забрала команда Семака, которая, правда, не показала былой мощи и стабильности. Но в борьбе за чемпионство у нее были достойные противники, что говорит о появлении клубов, способных и завтра вновь биться только за победу в турнире. А если это случится, то и следующий сезон пройдет по такому же боевому сценарию, как нынешний. Разговоры же об обедневшем чемпионате — не более чем обычное нытье скептиков, которые во всем ищут только негатив.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24: сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Понтус Вернблум. «Вернблум? Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера!» Романцев — о сборной России, Тюкавине и Евро-2024

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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