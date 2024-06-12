Уверенная победа Португалии — 3:0.

Португалия везет на чемпионат Европы очень хорошую команду. Это, конечно, никакая не новость: последние 30 лет страна стабильно генерирует классных футболистов, и одно мощное поколение сменяет другое. Последним крупным турниром, на который португальцы не отобрались, был ЧМ-1998. Но даже внутри этого почти бесперебойного цикла могут случаться провисания и короткие спады, что приводит к результатам вроде невыхода из группы на ЧМ-2014 или очень серому выступлению на ЧМ-2018.

Но сейчас, кажется, обратная ситуация. У Португалии есть приличный вратарь — Диогу Кошта, есть элитный центральный защитник — Рубен Диаш, есть отличный выбор на флангах обороны, имеются люди, которые могут отбирать и двигать мяч — Жоау Палинья, Витинья, Матеуш Нуньес. Про креативщиков и вовсе не стоит лишний раз говорить.

Но есть одна проблема, и это, как ни странно, центр нападения. То есть, конечно, есть он — великий и неповторимый Криштиану Роналду. Но присутствует пара нюансов — ему уже 39 лет и последние полтора года он выступает в Саудовской Аравии. Про то, что пора бы как-то начинать искать Криштиану альтернативу, потихоньку говорят последние несколько лет. И на ЧМ-2022 Фернанду Сантуш даже покусился на святое и в какой-то момент усадил Роналду в запас, причем в плей-офф — матч 1/8 финала со Швейцарией и четвертьфинал с Марокко в старте начинал Гонсалу Рамуш. И против швейцарцев Рамуш, находившийся тогда в топ-форме, сделал хет-трик.

Проблема в том, что прошлым летом 22-летний форвард перешел в «ПСЖ», и, думается, хочет поскорее забыть минувший клубный сезон. 11 голов в чемпионате Франции плюс три в Кубке страны — вроде не самые плохие цифры, но Рамуш играл нерегулярно, зимой перенес вирусную инфекцию, в ходе которой потерял 6 килограммов веса. 1418 минут, которые он провел на поле в лиге 1 — это даже меньше половины от общего числа, а в Лиге чемпионов у него и вовсе лишь 211 минут и ни одного результативного действия.

Криштиану Роналду. Фото AFP

Есть Диогу Жота, который до взлета Рамуша рассматривался как преемник Роналду, но этот сезон у него получился довольно скомканным из-за травм — сначала было мышечное повреждение, а потом — проблемы со связками колена, из-за которых 27-летний форвард пропустил более двух месяцев. Хотя 32 матча и 15 голов во всех турнирах — хорошая статистика, по факту Жота отыграл менее 40% от максимально возможного количества минут.

Очевидно, что в такой ситуации Криштиану будет первым и главным выбором (да, он не играл несколько дней назад против Хорватии, но вряд ли стоит делать из этого какие-то выводы). У Роберто Мартинеса, возглавившего Португалию после ЧМ-2022, во-первых, нет такого авторитета и индульгенций в виде титулов, чтобы сажать капитана в запас, а, во-вторых, нет максимально убедительной альтернативы — Рамуш и Жота в своей нынешней форме таковой не являются.

Впрочем, у этой Португалии достаточно атакующих опций и ресурсов. Против Ирландии Мартинес расставил свою команду по схеме 3-4-1-2 (испанский тренер вернулся к любимой им формации с тремя защитниками, которую он использовал в сборной Бельгии — против Хорватии были классические 4-3-3), где пару форвардов составили Роналду и Рафаэл Леау, а под ними расположился Жоау Феликс. Форварду «Барселоны» гораздо комфортнее на этой позиции, чем на левом краю атаки, где он действовал в матче с Хорватией. Правда, и уровень сопротивления тут совсем другой — Ирландия сейчас переживает далеко не лучшие времена, откатившись в шестой десяток рейтинга ФИФА. Момент, когда Феликс забил, показателен — мяч ушел на угловой и ирландцы просто выключились, позволив Бруну Фернандешу спокойно покатить мяч нападающему «Барселоны», а тому — пробить без сопротивления.

Не только Феликс, вся Португалия смотрелась легко, непринужденно и изящно. Когда хотела, контролировала мяч, когда хотела — ускорялась и начала давление на ворота ирландцев, у которых были какие-то полумоменты, но все они возникали от излишней расслабленности португальцев. В общем, идеальные условия для последнего спарринга перед началом ЧЕ-2024.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

И было бы странно, если бы Криштиану не забил в такой игре. Судя по соцсетям, он хорошо отдохнул вместе с семьей, наслаждаясь пляжем, морем и общением с близкими. В матче с Финляндией 4 июня (4:2) Роналду не было даже в заявке, против Хорватии 8 июня (1:2) он остался в запасе, но на поле не вышел, а сейчас получил возможность размяться перед Евро. И, кажется, Криш соскучился по большой игре.

Он оформил дубль, забив два гола-красавца — его 129-й и 130-й мячи за сборную. Сначала раскачал защитника и с левой ноги послал мяч точно в верхний угол, а потом в касание пробил в «девятку» после паса Жоты. Роналду хотел и, в общем, мог сделать хет-трик. В первом тайме его удар со штрафного пришелся в штангу, а уже при счете 3:0 он упустил пару неплохих возможностей. И, да, пару раз попробовал выпросить пенальти — безуспешно.