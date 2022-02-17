Щербакова: «Просто Бин Дунь Дуней в магазине не хватило, вот и решила, что надо так взять»

Щербакова пошутила о награждении ее талисманом Игр

Российская фигуристка Анна Щербакова после пресс-конференции в разговоре с журналистами пошутила о награждении ее талисманом Олимпийских игр.

«Просто Бин Дунь Дуней в магазине не хватило, вот и решила, что надо так взять», — сказала фигуристка.

Анна Щербакова и Даниил Глейхенгауз. Фото Reuters

Бин Дунь Дунь — это панда в ледяном костюме, напоминающем космический скафандр, которая является талисманом Олимпиады-2022.

Щербакова выиграла золотую медаль на олимпийском турнире, набрав в сумме за два проката 255,95 балла.

Александра Трусова завоевала серебро (251,73), бронза у японки Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).