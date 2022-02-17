Щербакова: «Просто Бин Дунь Дуней в магазине не хватило, вот и решила, что надо так взять»
Щербакова пошутила о награждении ее талисманом Игр
Российская фигуристка Анна Щербакова после пресс-конференции в разговоре с журналистами пошутила о награждении ее талисманом Олимпийских игр.
«Просто Бин Дунь Дуней в магазине не хватило, вот и решила, что надо так взять», — сказала фигуристка.
Анна Щербакова и Даниил Глейхенгауз.
Фото Reuters
Бин Дунь Дунь — это панда в ледяном костюме, напоминающем космический скафандр, которая является талисманом Олимпиады-2022.
Щербакова выиграла золотую медаль на олимпийском турнире, набрав в сумме за два проката 255,95 балла.
Александра Трусова завоевала серебро (251,73), бронза у японки Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).
Новости