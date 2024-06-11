Источник: Слишкович отказался возглавить «Химки»

Экс-исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович отказался возглавить «Химки», сообщает «Чемпионат».

10 июня появилась информация, что «Химки» уволили главного тренера команды Андрея Талалаева. Одним из кандидатов на пост был Слишкович.

41-летний босниец в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича. До этого ожидалось, что он войдет в тренерский штаб Деяна Станковича, который возглавит команду с сезона-2024/25.