На Олимпиаде за Израиль выступит арабский спортсмен. При этом у него русские корни

Подобного в истории Игр не случалось 48 лет.

На соревнованиях по плаванию в институте имени Вингейта в Израиле произошло, казалось бы, рядовое событие — спортсмен Адама Мараана выполнил олимпийский норматив на дистанции 100 метров на спине, а значит, может выступить этим летом в Париже. Но внимание мировых СМИ привлекло то, что Адам является израильским арабом. На фоне обострившегося конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС подобная новость стала особенно заметной.

Третий в истории

Адам Мараана преодолел дистанцию на соревнованиях за 53,60 секунды, повторив рекорд страны, который установил Яков Тумаркин в 2017 году. Олимпийский критерий для 100 метров на спине составляет 53,74 секунды. «Я сам себе удивился, — говорил 20-летний пловец после своего успеха. — Просто потерял дар речи. Я так взволнован. Это была моя детская мечта. Теперь я попаду на Олимпиаду».

Сообщается, что у Адама мама — из России. Сам пловец так рассказывает о своей семье: «Моя мать — еврейка, я служил в армии, изучал Тору, праздновал бар-мицву. А мой отец — араб-мусульманин». Мараана живет в городе Хайфа на севере Израиля, в районе, в котором мирно сосуществуют арабское меньшинство и еврейское большинство. На вопрос о том, каково Адаму выступать за Израиль и как к этому относится отец-мусульманин, он отвечает: «Я очень горжусь этим, и он очень гордится мной». Кстати, отец и стал для него проводником в мир плавания. По словам атлета, когда ему было три года, папа бросил его в воду, а сам уплыл. Маленький Адам смог самостоятельно выбраться на берег.

Таким образом, Мараана станет первым израильским арабом, который представит страну в плавании на Олимпиаде, и третьим спортсменом вообще. Последний подобный случай зафиксирован 48 лет назад. Первым стал штангист Эдуард Мерон, представлявший Израиль на Олимпиаде в Риме в 1960 году. Вторым же арабо-израильским спортсменом на летних Играх является футболист Рифаат Тюрк, который играл за сборную в Монреале в 1976-м. Медалей они не завоевали, зато есть успешные свежие примеры в паралимпийском спорте. Арабо-израильский пловец Ияд Шалаби взял золото на Играх в Токио на дистанции 100 метров на спине. Он родился глухим, а в 13 лет после несчастного случая ему парализовало нижнюю часть тела.

Фото Соцсети

Вопросы безопасности

Сейчас израильское плавание находится на подъеме. Главные успехи страны связаны с именем Анастасии Горбенко — дочери украинских эмигрантов, тоже родившейся в Хайфе, как и Адам. В декабре 2021 года на чемпионате мира по плаванию на короткой воде Анастасия взяла две золотые медали: на дистанции 50 метров брассом и 100 метров комплексом. Кроме того, что она побила ею же установленные рекорды страны, так еще стала первой израильской пловчихой с двумя победами на одном чемпионате мира.

На последнем ЧМ по водным видам спорта, который проходил в Дохе в феврале этого года, Горбенко взяла серебро на дистанции 400 метров комплексом. В арабской стране заплывы с участием израильской пловчихи сопровождались свистом трибун. «Я здесь уже неделю, слышу весь этот шум, но у меня затычки для ушей. Я в своей зоне, — говорила пловчиха журналистам. — Нахожусь здесь, чтобы заниматься тем, что люблю, а именно спортом. Я здесь, чтобы представлять свою страну. И делаю это с израильским флагом, и горжусь этим. А кому это не нравится, это просто не моя проблема».

В преддверии Олимпиады одним из главным вопросов для израильской сборной является вопрос безопасности. Особые опасения вызывают те локации, которые находятся за пределами охраняемых площадок на улицах города. Речь в первую очередь про шоссейный велоспорт и марафоны, в которых выступят израильские спортсмены. Президент МОК Томас Бах в марте уверял, что организаторы относятся к этому серьезно: «После ужасного нападения на израильскую сборную всегда принимались особые меры. Власти уверены, что-то же самое будет справедливо и для Парижа, и для Марселя, и для других мест, где они будут выступать».

Глава МОК Томас Бах. Фото Global Look Press

Нападение на израильскую сборную, которое упомянул в своей речи Бах, произошло во время Игр-1972 в Мюнхене. Тогда члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь» захватили в заложники спортсменов и тренеров. В результате теракта 11 заложников погибли.

В связи с обострением израильско-палестинского конфликта, которое произошло после атаки ХАМАС на южные регионы Израиля и ракетного обстрела страны, на Олимпиаде достаточно высокий уровень террористической угрозы. Уже известно о случае задержания 16-летнего жителя Франции, который планировал атаку во время предстоящих Игр. Он через соцсети пытался заказать материалы для изготовления «пояса шахида». В апреле президент Франции Эммануэль Макрон допускал, что церемония открытия Олимпиады может быть перенесена с набережной Сены на «Стад де Франс», если уровень угрозы будет высоким.