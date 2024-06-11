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Сегодня, 16:30

Романцев — о Вернблуме: «Не хочу произносить имя этого гастарбайтера — пошел он!»

Александр Львов
Обозреватель
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» отреагировал на высказывания экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, который извинился перед шведскими болельщиками за игру в России.

— Как вы расцениваете поступок шведа Вернблума, который после шести лет выступлений за ЦСКА, вернувшись на родину, публично покаялся в том, что играл в России?

— Не хочу даже произносить имя это гастарбайтера. А вам советую вычеркнуть его из памяти. Он не достоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни. Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому — по-русски говоря — пошел бы он!..

Швед играл за армейцев с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с москвичами полузащитник стал трехкратным чемпионом России. Футболист завершил карьеру в 2021 году.

Понтус Вернблум. «Вернблум? Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера!» Романцев — о сборной России, Тюкавине и Евро-2024

Олег Романцев
Понтус Вернблум
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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