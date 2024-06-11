Романцев — о Вернблуме: «Не хочу произносить имя этого гастарбайтера — пошел он!»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» отреагировал на высказывания экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, который извинился перед шведскими болельщиками за игру в России.

— Как вы расцениваете поступок шведа Вернблума, который после шести лет выступлений за ЦСКА, вернувшись на родину, публично покаялся в том, что играл в России?

— Не хочу даже произносить имя это гастарбайтера. А вам советую вычеркнуть его из памяти. Он не достоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни. Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому — по-русски говоря — пошел бы он!..

Швед играл за армейцев с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с москвичами полузащитник стал трехкратным чемпионом России. Футболист завершил карьеру в 2021 году.