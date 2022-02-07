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Сегодня, 12:05

Ягудин одним словом описал ощущения от победы России в командном турнире Олимпиады-2022

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин описал ощущения от победы российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«Эйфория. Первая у меня была вчера после короткой программы женщин, хотя я еще сдерживался. Вчера я был в эйфории, потому что понимал, что наших невозможно догнать. Благодаря американской девочке Карен Чен, которая, к сожалению, неудачно выступила, стала пятой в короткой. Для меня уже было очевидно, что золото наше», — сказал Ягудин в интервью «СЭ».

7&nbsp;февраля. Пекин. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов празднуют победу в&nbsp;командном турнире Олимпиады-2022. «Решение катать без замен — правильное. А как надо было, жребий бросать?» Авербух и Ягудин — о победе в команднике

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка.

В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по фигурному катанию
Алексей Ягудин
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