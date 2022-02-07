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«Зенит» поздравил российских фигуристов с золотом на Олимпиаде

Сегодня, 11:15

«Зенит» поздравил российских фигуристов с золотом в командном турнире Олимпиады

Виктория Кравченко

«Зенит» в Twitter поздравил российских фигуристов с золотой медалью, завоеванной в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Мы от всей души поздравляем сборную России по фигурному катанию с золотыми медалями в командном турнире на Олимпийских играх. Отдельные поздравления — в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова», — говорится в сообщении.

Российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
ФК Зенит
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