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Сегодня, 15:36

В Минспорта разъяснили награждение Валиевой государственной наградой РФ

В Минспорта рассказали подробнее о вручении государственной награды Валиевой
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе Министерства спорта объяснили новость о представлении Камилы Валиевой к государственной награде после Олимпийских игр.

«По итогам выступления на ОИ будут представлены к госнаградам все победители, призеры и их тренеры», — сообщили в пресс-службе Министерства спорта «СЭ».

Ранее, 18 февраля, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «РБ Спорт» о том, что Камила Валиева будет представлена к государственной награде после Олимпийских игр.

Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. По итогам личного первенства российская фигуристка заняла четвертое место.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Камила Валиева
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