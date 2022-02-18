В Минспорта разъяснили награждение Валиевой государственной наградой РФ
В Минспорта рассказали подробнее о вручении государственной награды Валиевой
В пресс-службе Министерства спорта объяснили новость о представлении Камилы Валиевой к государственной награде после Олимпийских игр.
«По итогам выступления на ОИ будут представлены к госнаградам все победители, призеры и их тренеры», — сообщили в пресс-службе Министерства спорта «СЭ».
Ранее, 18 февраля, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «РБ Спорт» о том, что Камила Валиева будет представлена к государственной награде после Олимпийских игр.
Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. По итогам личного первенства российская фигуристка заняла четвертое место.
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