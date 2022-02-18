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Сегодня, 15:28

Трусова: «Сбылась мечта о пяти четверных. Я долго шла к этому»

Трусова мечтала об исполнении пяти четверных на Олимпийских играх
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Reuters

Российская фигуристка Александра Трусова после церемонии награждения на Олимпийских играх отметила, что в Пекине сбылась ее мечта о выполнении пяти четверных прыжков.

«Награждение закончилось, медаль я сняла. Сейчас Аня придет, покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных.

Радовалась, что все элементы выполнила. Не могу сказать, что особо ощущала, что это Олимпиада. Понимала, но настраивалась на обычный прокат. Готовилась к этому времени, чтобы сделать. Это не случайно получилось здесь. Выходила на пик формы к Играм", — сказала Трусова.

Александра Трусова. Пять четверных почти привели Трусову к званию олимпийской чемпионки. Но она уступила Щербаковой

Также фигуристка рассказала, что не ела местную еду, а с родными держит связь круглые сутки.

«Родные живут без ночи. Звоню им то ночью, то утром, то вечером. Родители поддерживают. Собаки слышат мой голос из телефона и реагируют. Надеюсь, в Москве мне привезут собак. Устала от здешней еды. Китайскую и здесь не ем. Стараюсь есть нейтральное».

«Не могу описать свои чувства. Про две Олимпиады я никогда не говорила. Про все, что будет дальше, буду говорить потом», — отметила фигуристка.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
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