Александр Жулин обратился к главе МОК Баху: «Не вам учить выдающегося тренера манерам»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин ответил на высказывание главы МОК Томаса Баха о российской фигуристке Камиле Валиевой. Он опубликовал открытое письмо президенту международной организации в Instagram.

«Уважаемый господин президент, — написал Жулин. — Есть несколько моментов, которые подтолкнули меня к написанию этого письма. Первое. Мне очень удивительна Ваша реакция на поведение российского тренера Этери Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камилы Валиевой. Вы пишете, что Вы переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жесткой. Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырех олимпийских чемпионок с 2014 года и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений.

Вы, пожалуйста, проанализируйте Вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины Вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере не Вам учить выдающегося тренера манерам».

В пятницу утром на пресс-конференции в Пекине Томас Бах заявил, что фигуристка Валиева столкнулась с атмосферой холода.

«Второе, - продолжил Жулин. - Очень бы хотелось изменений в политике ВАДА. Сам институт несомненно правильный и логичный. Но Вы припомните, с какими препаратами отстраняли спортсменов. Раньше это были анаболические стероиды, эритропоэтин, фуросемид, кровяной допинг. Нет никаких вопросов — эти препараты помогают в выносливости и приросте физической силы. И не так давно началось выслуживание (видимо, перед МОК и Вами, в том числе).

Моя фигуристка Екатерина Боброва была лишена чемпионата мира из-за следов мельдония в организме и через полгода была полностью оправдана в CAS, но главное, что следы мельдония могут оставаться в организме до конца жизни. Этот препарат абсолютно не исследован и не дает никаких прибавок в результатах, но он был введен в список запрещенных в самой опасной четвертой графе!

Очень многие российские спортсмены пострадали от этого «опаснейшего» препарата. Почему российских? Да просто он не популярен на Западе. Это не допинг. Это придуманная история. Вы знаете, как много молодых футболистов и хоккеистов погибают на тренировках от проблем с сердцем от огромных нагрузок? Видимо, нет».

Валиева заняла четвертое место на Олимпиаде. Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова.