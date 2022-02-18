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Сегодня, 18:33

Появилось видео короткой программы Бойковой и Козловского на Олимпиаде в Пекине

Анна Горшкова
Корреспондент

Появилось видео короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на Олимпиаде-2022.

В пятницу, 18 февраля, пара успешно приземлила параллельный тройной сальхов и с ошибкой исполнила выброс тройной флип — партнерша коснулась льда рукой. За прокат они получили 78,59 балла.

На данный момент Бойкова и Козловский занимают четвертое место в турнирной таблице.

Завтра, 19 февраля, пары представят произвольные программы. Начало запланировано на 14.00 (мск).

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Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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