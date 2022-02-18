Этери Тутберидзе: «Нахожусь в недоумении от оценки нашей работы господином Бахом»

Тутберидзе отреагировала на слова президента МОК Баха о Валиевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о Камиле Валиевой.

Специалист оставила комментарий под открытым письмо тренера Александра Жулина в Instagram.

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе.

Этери Тутберидзе отреагировала на слова Томаса Баха. Фото Instagram

Ранее Бах на пресс-конференции высказал мнение, что Валиеву очень холодно встретили после исполнения произвольной программы на Олимпиаде.

По итогам личного турнира Валиева заняла четвертое место. Победила Анна Щербакова. Александра Трусова стала второй.