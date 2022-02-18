Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 20:48

Этери Тутберидзе: «Нахожусь в недоумении от оценки нашей работы господином Бахом»

Тутберидзе отреагировала на слова президента МОК Баха о Валиевой
Екатерина Савостина
Корреспондент
Камила Валиева и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе отреагировала на слова Томаса Баха.
Фото Instagram
1/2

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о Камиле Валиевой.

Специалист оставила комментарий под открытым письмо тренера Александра Жулина в Instagram.

«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе.

Этери Тутберидзе отреагировала на слова Томаса Баха. Фото Instagram
Этери Тутберидзе отреагировала на слова Томаса Баха.
Фото Instagram

Ранее Бах на пресс-конференции высказал мнение, что Валиеву очень холодно встретили после исполнения произвольной программы на Олимпиаде.

По итогам личного турнира Валиева заняла четвертое место. Победила Анна Щербакова. Александра Трусова стала второй.

Фигурное катание
Олимпиада
Этери Тутберидзе
9
18
Читайте также
Украине грозят большие проблемы с ВАДА. У этой страны — три инцидента с допингом за полгода
«Русский допинг убил Валиеву»: что пишут и кого винят иностранные СМИ в трагедии Камилы
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Крянин: «Большунов в масс-старте будет бороться только за золото — другого не дано»
У России есть скрытый герой. Он спас команду от провала четырехлетия
Зарипов уверен, что сборной России по хоккею по силам обыграть финнов в финале олимпийского турнира
Загитова: «Ура, наши хоккеисты в финале, вырвали у Швеции победу зубами!»
Штурм Большунова и мечты о золоте в парном катании. Чего ждать на Олимпиаде 19 февраля
«Это был тяжелейший матч с драматичной развязкой!» Глушаков — о выходе сборной в финал Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анна Щербакова: «Смотрела прокат Валиевой и очень переживала»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости