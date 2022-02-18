Жулин о словах Баха про Тутберидзе: «Не ему указывать, как вести себя тренеру четырех олимпийских чемпионок»
Жулин отреагировал на слова Баха о том, что Валиеву холодно встретили после произвольной программы на ОИ
Тренер Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха о том, что российскую фигуристку Камилу Валиеву очень холодно встретили после исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
«Томасу Баху есть чем заниматься в своем хозяйстве. Не ему указывать, как вести себя тренеру четырех олимпийских чемпионок», — сказал Жулин «СЭ».
Ранее, 18 февраля, на пресс-конференции в Пекине Томас Бах заявил, что фигуристка Валиева столкнулась с атмосферой холода.
Валиева по итогам двух программ заняла четвертое место на Олимпиаде.
Игры продлятся до 20 февраля.
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