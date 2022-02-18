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Жулин о словах Баха про Тутберидзе: «Не ему указывать, как вести себя тренеру четырех олимпийских чемпионок»

Жулин отреагировал на слова Баха о том, что Валиеву холодно встретили после произвольной программы на ОИ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха о том, что российскую фигуристку Камилу Валиеву очень холодно встретили после исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Томасу Баху есть чем заниматься в своем хозяйстве. Не ему указывать, как вести себя тренеру четырех олимпийских чемпионок», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее, 18 февраля, на пресс-конференции в Пекине Томас Бах заявил, что фигуристка Валиева столкнулась с атмосферой холода.

Валиева по итогам двух программ заняла четвертое место на Олимпиаде.

Игры продлятся до 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Александр Жулин
Камила Валиева
Томас Бах
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