Жулин о словах Баха про Тутберидзе: «Не ему указывать, как вести себя тренеру четырех олимпийских чемпионок»

Жулин отреагировал на слова Баха о том, что Валиеву холодно встретили после произвольной программы на ОИ

Тренер Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха о том, что российскую фигуристку Камилу Валиеву очень холодно встретили после исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Томасу Баху есть чем заниматься в своем хозяйстве. Не ему указывать, как вести себя тренеру четырех олимпийских чемпионок», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее, 18 февраля, на пресс-конференции в Пекине Томас Бах заявил, что фигуристка Валиева столкнулась с атмосферой холода.

Валиева по итогам двух программ заняла четвертое место на Олимпиаде.

Игры продлятся до 20 февраля.