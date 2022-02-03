Составы всех сборных на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

МОК объявил составы всех сборных на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал составы всех сборных по фигурному катанию на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В соревнованиях примут участие 10 команд.

Составы сборных на короткую программу командного олимпийского турнира:

Россия: Марк Кондратюк (мужчины), Анастасия Мишина / Александр Галлямов (пары), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (танцы на льду);

США: Натан Чен (мужчины), Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер (пары), Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (танцы на льду);

Германия: Поль Фенц (мужчины), Катарина Мюллер / Тим Дик (танцы на льду). Команда не стала заявлять спортсменов на соревнования в парном катании;

Италия: Даниэль Грассль (мужчины), Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (пары), Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (танцы на льду);

Канада: Роман Садовский (мужчины), Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (пары), Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (танцы на льду);

Чехия: Михал Бржезина (мужчины), Елизавета Жукова / Мартин Бидарж (пары), Натали Ташлерова / Филип Ташлер (танцы на льду);

Китай: Цзинь Боян (мужчины), Суй Вэньцзин / Хань Цун (пары), Ван Шиюэ / Лю Синьюй (танцы на льду);

Япония: Шома Уно (мужчины), Рику Миура / Руичи Кихара (пары), Мисато Комацубара / Тим Колето (танцы на льду);

Грузия: Морис Квителашвили (мужчины), Карина Сафина / Лука Берулава (пары), Мария Казакова / Георгий Ревия (танцы на льду);

Украина: Иван Шмуратко (мужчины, не выступит из-за положительного теста на ковид), София Голиченко / Артем Даренский (пары), Александра Назарова / Максим Никитин (танцы на льду);

Завтра, 4 февраля мужчины и пары представят короткие программы, а танцевальные пары представят ритм-танцы.

6 февраля с короткими программами выступят женщины, а мужчины покажут произвольные программы. В заключительный день командного турнира, 7 февраля с произвольными программами выступят женщины, пары и танцевальные пары. Сборные будут объявлять имена участников в этих дисциплинах вечером за день до начала соревнований.