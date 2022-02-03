Составы всех сборных на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал составы всех сборных по фигурному катанию на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине (Китай).
В соревнованиях примут участие 10 команд.
Составы сборных на короткую программу командного олимпийского турнира:
Россия: Марк Кондратюк (мужчины), Анастасия Мишина / Александр Галлямов (пары), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (танцы на льду);
США: Натан Чен (мужчины), Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер (пары), Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (танцы на льду);
Германия: Поль Фенц (мужчины), Катарина Мюллер / Тим Дик (танцы на льду). Команда не стала заявлять спортсменов на соревнования в парном катании;
Италия: Даниэль Грассль (мужчины), Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (пары), Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (танцы на льду);
Канада: Роман Садовский (мужчины), Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (пары), Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (танцы на льду);
Чехия: Михал Бржезина (мужчины), Елизавета Жукова / Мартин Бидарж (пары), Натали Ташлерова / Филип Ташлер (танцы на льду);
Китай: Цзинь Боян (мужчины), Суй Вэньцзин / Хань Цун (пары), Ван Шиюэ / Лю Синьюй (танцы на льду);
Япония: Шома Уно (мужчины), Рику Миура / Руичи Кихара (пары), Мисато Комацубара / Тим Колето (танцы на льду);
Грузия: Морис Квителашвили (мужчины), Карина Сафина / Лука Берулава (пары), Мария Казакова / Георгий Ревия (танцы на льду);
Украина: Иван Шмуратко (мужчины, не выступит из-за положительного теста на ковид), София Голиченко / Артем Даренский (пары), Александра Назарова / Максим Никитин (танцы на льду);
Завтра, 4 февраля мужчины и пары представят короткие программы, а танцевальные пары представят ритм-танцы.
6 февраля с короткими программами выступят женщины, а мужчины покажут произвольные программы. В заключительный день командного турнира, 7 февраля с произвольными программами выступят женщины, пары и танцевальные пары. Сборные будут объявлять имена участников в этих дисциплинах вечером за день до начала соревнований.