Представитель бывшей жены Сафонова: «Его возможный переход в «ПСЖ» неизбежно вызывает у нас много вопросов»
Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход голкипера в «ПСЖ».
«Мы рады, что карьера Матвея развивается и его переход в «ПСЖ» безусловно стал бы для нас позитивной новостью, так как спортивный век очень короткий и нам бы хотелось, чтобы Матвей достиг максимума в спорте. Мы действуем исключительно в интересах ребенка, и полагаем, что спортивные успехи Матвея будут способствовать гармоничному развитию девочки: Майя должна знать своего отца как успешного и состоявшегося в жизни человека, а не только спортсмена», — сказал Шилов «СЭ».
Юрист также рассказал о текущем состоянии судебных споров.
«Однако судебные споры у нас продолжаются. Матвей до сих пор требует через суд передать ему на воспитание ребенка, не исполняет решение суда об оплате алиментов на ее содержание (задолженность по алиментам в настоящее время уже более двух лет, с января 2022 года). Его возможный переход в «ПСЖ» неизбежно вызывает у нас много вопросов. К примеру, как Матвей видит воспитание дочери во Франции при его плотном спортивном графике? На наш взгляд это абсурд: отобрать ребенка у матери и увезти ее в чужую страну... Мы этого не допустим и желаем Матвею дальнейшего успеха на футбольном поле», — добавил Шилов.
Бывшая супруга футболиста Анастасия Казачек (Сафонова) объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года. У пары есть дочь Майя. Весной 2023 года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Он также требовал взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
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2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
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3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
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4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
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5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
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6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
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7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
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8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
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9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
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11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
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12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
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ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
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Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
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Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4