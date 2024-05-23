«Флорида» победила «Рейнджерс» в стартовом матче полуфинала плей-офф НХЛ, Бобровский сыграл на ноль

«Флорида» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 3:0.

Отличились Мэттью Ткачак, Картер Верхэге и Сэм Беннетт, забросивший в пустые ворота, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска. У команды из Нью-Йорка голкипер Игорь Шестеркин сделал 24 сейва, форвард Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-3».

Счет в серии 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 25 мая и начнется в 3:00 мск.