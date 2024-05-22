Новиков: «Почему же Вернблум продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас?»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал высказывания экс-полузащитника армейцев Понтуса Вернблума, который извинился перед шведскими болельщиками за игру в России.

«На Западе сейчас доминирует русофобия, поэтому такие высказывания уже не сильно и удивляют. Лично я забыл уже про Вернблума, если честно. Если бы не эта новость, то и не вспомнил бы. Жаль слышать от бывшего футболиста ЦСКА такие слова, очень жаль. Не хочу кого-то оскорблять и высказываться в подобном стиле, но могу сказать лишь одно. А почему же он продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас? Болельщикам лучше не поддаваться эмоциям и отпустить эту историю, как мне кажется», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018 год. Вместе с москвичами полузащитник стал трехкратным чемпионом России. Футболист завершил карьеру в 2021 году.