Имя фигуристки, которая выступит от России в короткой программе командного олимпийского турнира, объявят завтра

ФФККР завтра объявит имя фигуристки, которая выступит за Россию в короткой программе командного турнира на Олимпиаде

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) завтра объявит имя фигуристки, которая выступит в составе сборной страны в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Согласно правилам, составы участников конкретных соревнований должны подтверждаться командами вечером накануне выступлений. По этой причине сегодня были объявлены имена спортсменов, которые выступят в мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Соревнования в этих дисциплинах пройдут завтра, 4 февраля.

Как сообщает пресс-служба ОКР, имя фигуристки, которая выступит в короткой программе в командном турнире, будет объявлено завтра.

В составе сборной России на Олимпиаду в Пекине приехали три фигуристки-одиночницы: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Командный турнир по фигурному катанию пройдет с 4 по 7 февраля.