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Сафонов — в Париже за 20 миллионов евро? Такого статусного перехода не было со времен Аршавина и Жиркова

Сафонов может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ»
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Первый номер сборной России готовится стать вторым вратарем в «ПСЖ».

Потенциальный переход Сафонова в «ПСЖ» за 20 миллионов евро — это новость, на которую любой отреагирует: «Да ладно!» За последние 15 лет мы вообще отвыкли от отъезда наших в Европу: у них и здесь по условиям все было хорошо, а предложений от больших клубов не поступало. При всем уважении к Головину и «Монако» столь статусных переходов российских игроков не было со времен отъезда в Англию лидеров бронзовой сборной 2008 года — в первую очередь Аршавина в «Арсенал» и Жиркова в «Челси». И вот теперь Сафонов готовится отправиться в «ПСЖ».

В случае осуществления трансфера Сафонов станет дублером Доннаруммы; в этой роли он заменит 37-летнего Наваса, который уже попрощался с «ПСЖ». И тут никаких иллюзий быть не может — подвинуть итальянца сейчас невозможно. После ухода Мбаппе Джанлуиджи будет одним из самых статусных игроков команды. Доннарумма уже поднял тему продления контракта, а также рассчитывает получить капитанскую повязку. При этом итальянец небезупречен — достаточно вспомнить, сколько критики он получил после первого матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Но вряд ли в этом может быть большой шанс для Сафонова.

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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На какое игровое время может рассчитывать Матвей? Если ориентироваться на этот сезон, то может получиться порядка 10 матчей. Доннарумма полностью отыграл Лигу чемпионов, в чемпионате пропустил девять матчей (два — из-за дисквалификации) и еще два — в ранних раундах Кубка. Жаль, что во Франции упразднили Кубок лиги.

Такие переходы всегда вызывают смешанные чувства. С одной стороны, большая гордость за нашего человека, который переходит в европейский топ-клуб. С другой — разочарование от того, что РПЛ теряет звезду. Вполне вероятно, вслед за Сафоновым «Краснодар» покинет и Сперцян. Наверняка начиная с воскресенья в сторону Европы будет посматривать Тюкавин. При желании здесь можно увидеть тенденцию. Оптимисты скажут, что это высокая оценка нашего футбола; пессимисты будут кричать, что от нас бегут самые приличные игроки.

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А еще новость о Сафонове и «ПСЖ» делает более яркой и без того сумасшедшую концовку сезона в РПЛ. Получается, прощальным для Матвея станет золотой матч с «Динамо» — эффектнее не придумаешь. Расклады оставляют «Краснодару» объективно наименьшие шансы на золото, но, если вдруг сложится, это будет просто сказка!

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Возможно, матч против «Динамо» станет для Сафонова последним в «Краснодаре». Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что Матвей вряд ли отстоит на ноль. Взять вариант «обе забьют» в этой игре можно за коэффициент 1.55, а условие «обе забьют — нет» — за 2.50. Гол в исполнении москвичей котируется за 1.27.

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Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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