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Сегодня, 11:46

Роднина оценила состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о составе олимпийской сборной России по фигурному катанию.

«Все ожидаемо. Во главе спортивный принцип: результат на чемпионате Европы. Я понимаю, что мужчинам больше интересны девушки в фигурном катании, но не надо забывать, что у нас сильные пары. Наша история парного катания значительно богаче, чем у девушек. Ожидания? Самые радостные! Мы все ждем от них побед», — сказала Роднина «СЭ».

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Ирина Роднина
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