Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Состав российской национальной команды на Игры в Китае выглядит следующим образом:
Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.
Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.