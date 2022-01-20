Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

ФФККР объявила состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Состав российской национальной команды на Игры в Китае выглядит следующим образом:

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.