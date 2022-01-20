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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Соревнования по фигурному катанию будут проходить с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 5 комплектов наград. Соревнования пройдут в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Всего к соревнованиям допускается 148 спортсменов: 74 мужчины и 74 женщины. Каждый НОК может выставить не более 3 спортсменов или пар в отдельных соревнованиях.

Соревнования по фигурному катанию:

Командные соревнования

4 февраля

Мужчины, короткая программа

5.02

Танцы на льду, ритм-танец

6.41

Пары, короткая программа

8.22

6 февраля

Женщины, короткая программа

4.37

Пары, произвольная программа

6.57

7 февраля

Мужчины, произвольная программа

4.22

Танцы на льду, произвольный танец

5.31

Женщины, произвольная программа

6.37

Личные соревнования

8 февраля

Мужчины, короткая программа

4.22

10 февраля

Мужчины, произвольная программа

4.38

12 февраля

Танцы на льду, ритм-танец

14.07

14 февраля

Танцы на льду, произвольный танец

4.22

15 февраля

Женщины, короткая программа

13.08

17 февраля

Женщины, произвольная программа

13.08

18 февраля

Пары, короткая программа

13.38

19 февраля

Пары, произвольная программа

14.08

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