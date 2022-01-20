Тарасова сожалеет, что Туктамышева не попала в состав женской сборной России на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине в женском одиночном катании.

«Никакого удивления. Едут сильнейшие. Мне очень обидно, что не едет Лиза (Туктамышева. — Прим «СЭ»). Но с этим поделать ничего нельзя», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 20 января, стало известно, что в состав женской сборной России вошли Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные — Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.