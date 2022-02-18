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Сегодня, 18:18

Появилось видео короткой программы Мишиной и Галлямова на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Появилось видео короткой программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Олимпиаде в Пекине.

В пятницу, 18 февраля, пара без ошибок исполнила тройной сальхов и выброс тройной флип и получила за прокат 82,76 балла. Это их новый лучший результат в сезоне.

На данный момент Мишина и Галлямов занимают третье место в турнирной таблице.

Завтра, 19 февраля, пары представят произвольные программы. Начало запланировано на 14.00 (мск).

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Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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