Появилось видео короткой программы Мишиной и Галлямова на Олимпиаде-2022

Появилось видео короткой программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Олимпиаде в Пекине.

В пятницу, 18 февраля, пара без ошибок исполнила тройной сальхов и выброс тройной флип и получила за прокат 82,76 балла. Это их новый лучший результат в сезоне.

На данный момент Мишина и Галлямов занимают третье место в турнирной таблице.

Завтра, 19 февраля, пары представят произвольные программы. Начало запланировано на 14.00 (мск).