Величие Гвардиолы — не в титулах, а в бесконечном стремлении к перфекционизму
Представьте, что вы играете в «Монополию». Три четверти улиц, железных дорог и прочих карточек принадлежит вам, проштрафившиеся друзья отстегивают деньги, а пачка банкнот под ладонью становится все больше.
Или в стратегию на компьютере: карта почти захвачена, соперник время от времени пытается устроить вылазку на вашу территорию, но, кратно уступая мощи экономики, всякий раз обречен на поражение.
И вот парадокс — почти достигнув идеала, вы окунаетесь в скуку. Ведь чтобы поддерживать доминирование, достаточно просто делать очевидные ходы, расслабленно прихлебывая чаек. В такой ситуации могут спасти две вещи — конец игры или стремление к полнейшему совершенству.
Хосеп Гвардиола оказался в похожей ситуации. В его распоряжении потрясающий состав, где каждый футболист подобран под конкретную модель и четко знает, что от него требуется. За его спиной — Чики Бегиристайн, друг и спортивный директор, который исполнит почти любое желание при выходе на трансферный рынок. В распоряжении — одна из лучших академий планеты, каждый год поставляющая талантов уровня Фодена, Санчо, Палмера и Льюиса. Такое впечатление, что во всем мире нет более идеального и стабильного клуба.
Четкая структура власти и отлаженная работа механизма — залог успехов «Манчестер Сити» на внутренней арене. Лигу чемпионов с ее хаосом и культом сенсаций оставим за скобками, так как именно успех на дистанции внутреннего первенства — главный показатель качества игры команды. Тут у Гвардиолы флеш-рояль из аргументов: шесть чемпионств за восемь лет, четыре из них — подряд. И если «ПСЖ» и «Бавария» могут проиграть в своих лигах разве что самим себе (если вдруг из параллельной вселенной не прорвется какой-нибудь «Байер»), то «Сити» каждый год приходится сталкиваться с жесткой оппозицией. «Челси» Конте, «Ливерпуль» Клоппа, «Арсенал» Артеты — все это команды, которые были бы безоговорочно главными фаворитами в любой другой лиге, кроме АПЛ. Гвардиола бил их всех.
Многие говорят, что никогда — даже при Венгере и Фергюсоне — не видели такого уровня доминирования в Англии. Так что же, Пеп достиг совершенства и теперь, заскучав, бросит работу?
На самом деле, будь оно так, Гвардиола мог бы уйти из «Манчестер Сити» в конце прошлого сезона, когда выиграл все, что только возможно. Но Пеп не сделал этого. Более того, недавно заявил, что останется в клубе и на следующий сезон. Его мотивация — любовь к самому процессу.
«Я люблю эту работу. Платят хорошо, плюс мне нравится играть и в Мадриде, и в Лутоне. Когда я перестану чувствовать это, то остановлюсь», — говорил Пеп этой весной. Но не скучно ли ему работать в клубе, где все настолько идеально?
Ну, идеально уж точно не до конца. Удивительно, но при всей своей мощи в эпоху Гвардиолы «Сити» с 2016 года (как Пеп возглавил команду) идет на втором месте по сумме набранных очков. Уступает «Ливерпулю», который за этот отрезок стал чемпионом лишь раз. Получается, не такой уж «Манчестер Сити» и гегемон. Есть что доказывать. Да и не забываем про Лигу чемпионов, усмирить стихию которой испанцу удается лишь время от времени.
И вот в этой постоянной борьбе — секрет силы «Манчестер Сити». Антон Чехов писал, что именно страдания ведут человека к совершенству. И это как раз про Пепа и его команду. Им постоянно приходится доказывать свое превосходство в жесткой борьбе — это отличает их от тех же «Баварии» и «ПСЖ».
Но возможно ли достичь этого совершенства? Сальвадор Дали однажды высказался по этому поводу максимально хлестко: «Забудьте про совершенство, вам все равно его никогда не достичь».
И тут два испанских гения четко сходятся во взглядах. Гвардиола слово в слово повторяет цитату великого соотечественника, но добавляет кое-что от себя: «Совершенства невозможно достичь. Никогда. Ни за что. Но нужно стараться это сделать. Если не исправлять ошибки, они вновь тебя настигнут».
Кому как не Пепу, в первый сезон работы во взрослом футболе построившему одну из самых мощных команд в истории (а может, самую мощную?), знать об идеале и стремлении к нему. Его «Манчестер Сити» — не совершенство. И не потому, что у нее есть слабые места. А лишь по той логике, что идеальных команд и вещей в целом в мире не существует.
Дело не в четвертом подряд золоте АПЛ. Эти чашки — лишь подтверждение того, что работа Гвардиолы по исправлению ошибок идет в верном направлении. И истинная цель лысого самурая — не собрать все трофеи мира, иначе бы он закончил уже после первого года работы. Его главное стремление — продолжать путь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|42
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10