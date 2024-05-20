Его «Ман Сити» снова всех переиграл.

Представьте, что вы играете в «Монополию». Три четверти улиц, железных дорог и прочих карточек принадлежит вам, проштрафившиеся друзья отстегивают деньги, а пачка банкнот под ладонью становится все больше.

Или в стратегию на компьютере: карта почти захвачена, соперник время от времени пытается устроить вылазку на вашу территорию, но, кратно уступая мощи экономики, всякий раз обречен на поражение.

И вот парадокс — почти достигнув идеала, вы окунаетесь в скуку. Ведь чтобы поддерживать доминирование, достаточно просто делать очевидные ходы, расслабленно прихлебывая чаек. В такой ситуации могут спасти две вещи — конец игры или стремление к полнейшему совершенству.

Хосеп Гвардиола оказался в похожей ситуации. В его распоряжении потрясающий состав, где каждый футболист подобран под конкретную модель и четко знает, что от него требуется. За его спиной — Чики Бегиристайн, друг и спортивный директор, который исполнит почти любое желание при выходе на трансферный рынок. В распоряжении — одна из лучших академий планеты, каждый год поставляющая талантов уровня Фодена, Санчо, Палмера и Льюиса. Такое впечатление, что во всем мире нет более идеального и стабильного клуба.

Четкая структура власти и отлаженная работа механизма — залог успехов «Манчестер Сити» на внутренней арене. Лигу чемпионов с ее хаосом и культом сенсаций оставим за скобками, так как именно успех на дистанции внутреннего первенства — главный показатель качества игры команды. Тут у Гвардиолы флеш-рояль из аргументов: шесть чемпионств за восемь лет, четыре из них — подряд. И если «ПСЖ» и «Бавария» могут проиграть в своих лигах разве что самим себе (если вдруг из параллельной вселенной не прорвется какой-нибудь «Байер»), то «Сити» каждый год приходится сталкиваться с жесткой оппозицией. «Челси» Конте, «Ливерпуль» Клоппа, «Арсенал» Артеты — все это команды, которые были бы безоговорочно главными фаворитами в любой другой лиге, кроме АПЛ. Гвардиола бил их всех.

Многие говорят, что никогда — даже при Венгере и Фергюсоне — не видели такого уровня доминирования в Англии. Так что же, Пеп достиг совершенства и теперь, заскучав, бросит работу?

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

На самом деле, будь оно так, Гвардиола мог бы уйти из «Манчестер Сити» в конце прошлого сезона, когда выиграл все, что только возможно. Но Пеп не сделал этого. Более того, недавно заявил, что останется в клубе и на следующий сезон. Его мотивация — любовь к самому процессу.

«Я люблю эту работу. Платят хорошо, плюс мне нравится играть и в Мадриде, и в Лутоне. Когда я перестану чувствовать это, то остановлюсь», — говорил Пеп этой весной. Но не скучно ли ему работать в клубе, где все настолько идеально?

Ну, идеально уж точно не до конца. Удивительно, но при всей своей мощи в эпоху Гвардиолы «Сити» с 2016 года (как Пеп возглавил команду) идет на втором месте по сумме набранных очков. Уступает «Ливерпулю», который за этот отрезок стал чемпионом лишь раз. Получается, не такой уж «Манчестер Сити» и гегемон. Есть что доказывать. Да и не забываем про Лигу чемпионов, усмирить стихию которой испанцу удается лишь время от времени.

И вот в этой постоянной борьбе — секрет силы «Манчестер Сити». Антон Чехов писал, что именно страдания ведут человека к совершенству. И это как раз про Пепа и его команду. Им постоянно приходится доказывать свое превосходство в жесткой борьбе — это отличает их от тех же «Баварии» и «ПСЖ».

Но возможно ли достичь этого совершенства? Сальвадор Дали однажды высказался по этому поводу максимально хлестко: «Забудьте про совершенство, вам все равно его никогда не достичь».

И тут два испанских гения четко сходятся во взглядах. Гвардиола слово в слово повторяет цитату великого соотечественника, но добавляет кое-что от себя: «Совершенства невозможно достичь. Никогда. Ни за что. Но нужно стараться это сделать. Если не исправлять ошибки, они вновь тебя настигнут».

Кому как не Пепу, в первый сезон работы во взрослом футболе построившему одну из самых мощных команд в истории (а может, самую мощную?), знать об идеале и стремлении к нему. Его «Манчестер Сити» — не совершенство. И не потому, что у нее есть слабые места. А лишь по той логике, что идеальных команд и вещей в целом в мире не существует.

Дело не в четвертом подряд золоте АПЛ. Эти чашки — лишь подтверждение того, что работа Гвардиолы по исправлению ошибок идет в верном направлении. И истинная цель лысого самурая — не собрать все трофеи мира, иначе бы он закончил уже после первого года работы. Его главное стремление — продолжать путь.