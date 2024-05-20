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Величие Гвардиолы — не в титулах, а в бесконечном стремлении к перфекционизму

Гвардиола выиграл АПЛ с «Манчестер Сити» в четвертый раз подряд
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
Его «Ман Сити» снова всех переиграл.

Представьте, что вы играете в «Монополию». Три четверти улиц, железных дорог и прочих карточек принадлежит вам, проштрафившиеся друзья отстегивают деньги, а пачка банкнот под ладонью становится все больше.

Или в стратегию на компьютере: карта почти захвачена, соперник время от времени пытается устроить вылазку на вашу территорию, но, кратно уступая мощи экономики, всякий раз обречен на поражение.

И вот парадокс — почти достигнув идеала, вы окунаетесь в скуку. Ведь чтобы поддерживать доминирование, достаточно просто делать очевидные ходы, расслабленно прихлебывая чаек. В такой ситуации могут спасти две вещи — конец игры или стремление к полнейшему совершенству.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Вест Хэма&raquo;. Гвардиола — король АПЛ! «Манчестер Сити» стал чемпионом четвертый раз подряд

Хосеп Гвардиола оказался в похожей ситуации. В его распоряжении потрясающий состав, где каждый футболист подобран под конкретную модель и четко знает, что от него требуется. За его спиной — Чики Бегиристайн, друг и спортивный директор, который исполнит почти любое желание при выходе на трансферный рынок. В распоряжении — одна из лучших академий планеты, каждый год поставляющая талантов уровня Фодена, Санчо, Палмера и Льюиса. Такое впечатление, что во всем мире нет более идеального и стабильного клуба.

Четкая структура власти и отлаженная работа механизма — залог успехов «Манчестер Сити» на внутренней арене. Лигу чемпионов с ее хаосом и культом сенсаций оставим за скобками, так как именно успех на дистанции внутреннего первенства — главный показатель качества игры команды. Тут у Гвардиолы флеш-рояль из аргументов: шесть чемпионств за восемь лет, четыре из них — подряд. И если «ПСЖ» и «Бавария» могут проиграть в своих лигах разве что самим себе (если вдруг из параллельной вселенной не прорвется какой-нибудь «Байер»), то «Сити» каждый год приходится сталкиваться с жесткой оппозицией. «Челси» Конте, «Ливерпуль» Клоппа, «Арсенал» Артеты — все это команды, которые были бы безоговорочно главными фаворитами в любой другой лиге, кроме АПЛ. Гвардиола бил их всех.

Многие говорят, что никогда — даже при Венгере и Фергюсоне — не видели такого уровня доминирования в Англии. Так что же, Пеп достиг совершенства и теперь, заскучав, бросит работу?

Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

На самом деле, будь оно так, Гвардиола мог бы уйти из «Манчестер Сити» в конце прошлого сезона, когда выиграл все, что только возможно. Но Пеп не сделал этого. Более того, недавно заявил, что останется в клубе и на следующий сезон. Его мотивация — любовь к самому процессу.

«Я люблю эту работу. Платят хорошо, плюс мне нравится играть и в Мадриде, и в Лутоне. Когда я перестану чувствовать это, то остановлюсь», — говорил Пеп этой весной. Но не скучно ли ему работать в клубе, где все настолько идеально?

Ну, идеально уж точно не до конца. Удивительно, но при всей своей мощи в эпоху Гвардиолы «Сити» с 2016 года (как Пеп возглавил команду) идет на втором месте по сумме набранных очков. Уступает «Ливерпулю», который за этот отрезок стал чемпионом лишь раз. Получается, не такой уж «Манчестер Сити» и гегемон. Есть что доказывать. Да и не забываем про Лигу чемпионов, усмирить стихию которой испанцу удается лишь время от времени.

И вот в этой постоянной борьбе — секрет силы «Манчестер Сити». Антон Чехов писал, что именно страдания ведут человека к совершенству. И это как раз про Пепа и его команду. Им постоянно приходится доказывать свое превосходство в жесткой борьбе — это отличает их от тех же «Баварии» и «ПСЖ».

Но возможно ли достичь этого совершенства? Сальвадор Дали однажды высказался по этому поводу максимально хлестко: «Забудьте про совершенство, вам все равно его никогда не достичь».

И тут два испанских гения четко сходятся во взглядах. Гвардиола слово в слово повторяет цитату великого соотечественника, но добавляет кое-что от себя: «Совершенства невозможно достичь. Никогда. Ни за что. Но нужно стараться это сделать. Если не исправлять ошибки, они вновь тебя настигнут».

Эрлинг Холанн и&nbsp;Хосеп Гвардиола. Оружие Гвардиолы, о котором почти не говорят. Оно спасает «Манчестер Сити» от кризисов

Кому как не Пепу, в первый сезон работы во взрослом футболе построившему одну из самых мощных команд в истории (а может, самую мощную?), знать об идеале и стремлении к нему. Его «Манчестер Сити» — не совершенство. И не потому, что у нее есть слабые места. А лишь по той логике, что идеальных команд и вещей в целом в мире не существует.

Дело не в четвертом подряд золоте АПЛ. Эти чашки — лишь подтверждение того, что работа Гвардиолы по исправлению ошибок идет в верном направлении. И истинная цель лысого самурая — не собрать все трофеи мира, иначе бы он закончил уже после первого года работы. Его главное стремление — продолжать путь.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 42
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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