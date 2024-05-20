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Соскучились по пресс-конференциям Талалаева? «Химки» вернулись в РПЛ!

«Химки» вернулись в РПЛ через год после вылета в ФНЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Подмосковная команда вернулась в элитный дивизион спустя год после вылета из РПЛ.

«Пребывали в эйфории после победы над «Краснодаром»...»

Первую часть сезона «Химки» завершили на втором месте, на одно очко отстав от махачкалинского «Динамо» и на один балл опередив «Акрон», «Арсенал» и «Тюмень».

Команда Андрея Талалаева ударно начала весну, разгромив главную сенсацию первой части сезона — «Тюмень» (3:0) и уверенно разобравшись в Астрахани с «Волгарем» (2:0). Далее подопечным Андрея Талалаева предстояло совершить одну из самых громких сенсаций сезона — выбить из FONBET Кубка России «Краснодар». Поражение стоило Владимиру Ивичу своего поста.

Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Химок&raquo;. Кошмарная весна «Краснодара». «Ростов» лишил «быков» лидерства в чемпионате, «Химки» — выбили из Кубка

И вот после этого громкого успеха у красно-черных закружилась голова. Дома они по всем статьям уступили «Нефтехимику» (1:3).

— Команда пребывала в эйфории после победы над «Краснодаром». Не удалось достучаться... Причем это касается не только футболистов, но и всего клуба, — признал на пресс-конференции Талалаев. — Мелочей в футболе нет. Обычно после матчей у нас стоят холодная и теплая бочки. Сейчас почему-то стоит только холодная... Кто-то посчитал возможным сделать полработы. То же самое касается тренерского штаба. Кто-то позволял себе пропустить теорию или приехать на сбор позже всей команды. В общем, сигналы по ходу недельного цикла были. Надо было вовремя принимать меры и, конечно, сразу освежить состав. За второй тайм сказал ребятам спасибо. После перерыва играли уже в свойственный нам футбол. Поздравляю «Нефтехимик». Вообще это единственная команда в лиге, которая превосходит нас по количеству единоборств. Получили хороший урок.

Быстро опуститься с небес на землю не получилось. В следующем туре «Химки» были биты в красноярском манеже дружиной Андрея Тихонова — 1:4. На сей раз Талалаев пожурил своих подопечных за недостаточный уровень самоотдачи и агрессии на поле.

— Провели собрание после игры. Сказали без лишних эмоций: можно все простить, кроме самоуспокоенности. Четыре удара соперника в створ — четыре гола, это слишком. Случаются ошибки, на то есть причины, но мы должны играть в свой футбол. Баланса, на котором держались, сегодня не было абсолютно, как и в первом тайме с «Нефтехимиком». Если там еще можно найти объяснение, то теперь после замен была надежда, что прибавим, а на самом деле стали играть хуже. Речь, повторяю, о балансе, компактности, дисциплине. Понятно, все хотят креативить: играли в зале под крышей, условия близки к мини-футболу. Но надо и о тяжелой работе не забывать. Мы находимся на первом месте в лиге по выигранным единоборствам, но сегодня большинство мячей выиграл соперник.

«Химки» выдали довольно качественный кубковый матч с «Ростовом», однако все же уступили команде Валерия Карпина в серии пенальти. Итого: три поражения кряду...

Футболисты «Химок» в матче против «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Дай бог, встретимся с Махачкалой в РПЛ»

Важнейшим с точки зрения психологии представлялся домашний поединок с «Арсеналом». Получив численное большинство на 64-й минуте (был удален голкипер Кокарев), «Химки» вышли вперед, но едва не упустили победу. Решающий гол защитник Варатынов забил на 6-й компенсированной минуте.

На победные рельсы, впрочем, красно-черные сразу вернуться не смогли. Проигрыш «Шиннику» (0:1) выбил «Химки» из топ-2.

— Проигран конкретный бой, но сражение еще впереди, — философствовал после игры Талалаев. — Все теряют очки, ничего критического не произошло. Мы знаем свои цели, мы к ним придем.

Оптимизм Андрея Викторовича был подкреплен конкретными результатами. Четыре победы кряду! Над «Родиной», «КАМАЗом», «Торпедо» и «Соколом». Три гола в этих встречах записал в свой актив 21-летний Касимов, на финише сезона достойно подменивший на острие атаки Руденко.

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В матче перенесенного 24-го тура «Химки» должны были пройти проверку в Махачкале. Подопечные Талалаева не «просели», но все-таки сине-белые оказались конкретнее в атаке и заслуженно победили за счет гола 23-летнего Магомедова.

— Поблагодарил ребят, у нас еще три игры, дай бог, встретимся в премьер-лиге, — выразил надежду Талалаев. — Что касается конструктива, у одного из самых острых наших игроков Терехова, как и у еще двух ребят из тренерского штаба, отравление. Выпали еще два футболиста, Хосонова дополнительно представлять не надо. Кто здесь создал много моментов, припомните? С «Динамо» сложно играть, когда оно закрывается.

После победы над «Ленинграцем» (3:1, Корян поучаствовал во всех трех голах) и поражения Махачкалы от «Акрона» «Химкам» оставалось набрать три очка в оставшихся двух турах.

Миссия оказалась выполненной с первой попытки. В Краснодаре красно-черные переиграли «Кубань».

Фото ФК «Химки»

«Состав «Химок» не соответствует РПЛ? Ивич бы с вами поспорил»

При Талалаеве «Химки» играют по схеме 3-4-2-1.

Зимой команда сохранила крепкий, боевой состав. Кроме того, клуб провел точечную селекцию, подписав двух свободных агентов. У Юзепчука закончилось соглашение с «Торпедо», а Абдуллахи выкупил свой контракт у махачкалинского «Динамо».

— Единственная проблема, которая высвечивается, — мы не купили нападающего, — сетовал на последнем сборе Андрей Талалаев. — Те игроки, которые у нас есть на подходе за Руденко, — Касимов, Панченко и Ларин — пока нерезультативны. Мы ждем Яковлева, Садыгова, которые скоро должны вернуться в общую группу. Надеюсь, они добавят нам конкуренции впереди.

Позже стало известно, что летом на правах свободного агента к «Химкам» присоединится форвард «Тюмени» Порохов.

За место на последнем рубеже весной боролись Обухов (6 игр, 9 пропущенных мячей) и Митрюшкин, который в ближайшее время официально станет игроком «Локомотива» (7 матчей, 10 пропущенных).

Трио центральных защитников в большинстве весенних встреч составляли Волков, Варатынов и Терехов.

Присоединившийся к команде зимой белорус Юзепчук пусть и не сразу, но выиграл конкуренцию на позиции правого латераля у Исаенко. На противоположной бровке играл Степанов.

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Еще один новичок красно-черных нигерийский опорник Абдуллахи, возможно, совершил ошибку, выкупив свой контракт у махачкалинского «Динамо». В «Химках» он пока игрок ротации. В середине поля весной орудовали Нетфуллин и Хосонов. Хетаг, правда, вынужден был пропустить концовку сезона из-за травмы, полученной в игре с «Соколом», что, впрочем, не отменяет его значительного вклада в успех команды: 7 голов и 2 результативные передачи.

На месте инсайдов Талалаев использовал лучшего диспетчера команды Магомедова (4 гола и 9 результативных передач), Берковского (2+3, пропустил концовку сезона из-за повреждения) и Коряна (4+5).

Немногочисленная, но активная поддержка «Химок» на трибунах.
Фото ФК «Химки»

Главной звездой «Химок» является центральный нападающий Руденко. Экс-игрок «Спартака-2» записал в свой актив в этом сезоне 12 мячей и 5 результативных передач. Зимой клуб продлил с ним контракт до лета 2027 года. В ряде матчей на финише сезона Талалаев посчитал, что прицел у Руденко немного сбился, и дал шанс проявить себя 21-летнему Касимову. И тот не подвел, огорчив «Торпедо» и дважды «Сокол». А вот опытный Панченко выходил на поле нечасто: всего 15 неполных матчей в сезоне и один гол. Весной Кирилл отыграл в ФНЛ лишь 25 минут.

На сколько процентов красно-черным придется обновлять состав, чтобы не стать командой-лифтом?

После гостевой победы над «Ленинградцем» питерский журналист задал Талалаеву не самый удобный вопрос:

 — Думаете ли вы уже об усилении состава? Потому что, объективно говоря, ваша команда не соответствует уровню РПЛ.

— Думаю, если бы вы спросили об этом Ивича или игроков «Краснодара», они бы с вами поспорили (намек на кубковую победу. — Прим. «СЭ»). Так же, как и «Ростов», который победил нас только по пенальти. Я же с вами спорить не хочу.

Футбол
Первая лига
ФК Химки
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 1 : 2
20.05 18:00
Кубань – Химки
 0 : 1
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 1 : 0
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 1 : 1
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
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Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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