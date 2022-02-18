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Сегодня, 17:53

Анастасия Мишина и Владимир Морозов рассказали об изменениях в парном катании

Сергей Федоров
Корреспондент

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Владимир Морозов поделились мнением об изменениях в парном катании.

Мишина: Мне кажется, в последние годы в парном катании улучшилось качество исполнения элементов. Пары из топ-5 катаются практически идеально. Думаю, прыжки и дальше будут улучшаться и усложняться — будут четверные прыжки, четверные выбросы, подкруты.

Морозов: Сейчас много аспектов развиваются в парном катании. Много новых элементов, квады. Правила немного меняются. Мы можем улучшить все аспекты — хореографию, программу, компоненты.

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде-2022 пары представили свои короткие программы. Мишина и Александр Галлямов набрали 82,76 балла и занимают третье место.

Морозов и Евгения Тарасова получили за прокат 84,25 балла и занимают второе промежуточное место. Лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань (84,41).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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