Анастасия Мишина и Владимир Морозов рассказали об изменениях в парном катании

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Владимир Морозов поделились мнением об изменениях в парном катании.

Мишина: Мне кажется, в последние годы в парном катании улучшилось качество исполнения элементов. Пары из топ-5 катаются практически идеально. Думаю, прыжки и дальше будут улучшаться и усложняться — будут четверные прыжки, четверные выбросы, подкруты.

Морозов: Сейчас много аспектов развиваются в парном катании. Много новых элементов, квады. Правила немного меняются. Мы можем улучшить все аспекты — хореографию, программу, компоненты.

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде-2022 пары представили свои короткие программы. Мишина и Александр Галлямов набрали 82,76 балла и занимают третье место.

Морозов и Евгения Тарасова получили за прокат 84,25 балла и занимают второе промежуточное место. Лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань (84,41).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.