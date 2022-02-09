Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал сообщения о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Нам не надо сейчас паниковать, нужно все выяснить. Сейчас трудно что-либо сказать — и можно все, что угодно говорить. Но любая информация до тех пор, пока не является официальной, не имеет под собой почвы. Могут начаться разные инсинуации — и они уже, я так понимаю, начались. Может быть, кому-то выгодно этим заниматься. Но надо дождаться, когда МОК совместно с ISU все разберут, проанализируют и выдадут официальную информацию. А пока может быть шумиха, которая совершенно не соответствует действительности и бросает тень на организацию соревнований. Не хотелось бы сейчас портить все то хорошее, что сделано организаторами», — приводит слова Писеева «Газета.ru».

Ранее Insidethegames сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.