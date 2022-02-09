Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:21

«Может быть, кому-то это выгодно». Писеев — о сообщениях про сомнительный допинг-тест российского фигуриста

Валентин Писеев прокомментировал сообщения о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста
Сергей Разин
корреспондент

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал сообщения о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Нам не надо сейчас паниковать, нужно все выяснить. Сейчас трудно что-либо сказать — и можно все, что угодно говорить. Но любая информация до тех пор, пока не является официальной, не имеет под собой почвы. Могут начаться разные инсинуации — и они уже, я так понимаю, начались. Может быть, кому-то выгодно этим заниматься. Но надо дождаться, когда МОК совместно с ISU все разберут, проанализируют и выдадут официальную информацию. А пока может быть шумиха, которая совершенно не соответствует действительности и бросает тень на организацию соревнований. Не хотелось бы сейчас портить все то хорошее, что сделано организаторами», — приводит слова Писеева «Газета.ru».

Ранее Insidethegames сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/beijing-2022/news/2022/02/09/17263099.shtml?updated
Олимпиада
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Россия: санкции после допингового скандала и судов
Синицина и Кацалапов отказались от общения с журналистами после тренировки на Олимпиаде
«Ну что, приехали? Если подтвердится, то это будет катастрофа». Комментарии болельщиков о допинг-тесте фигуриста сборной России
Российских фигуристов лишат золота в команднике? Что об этом известно
«Зачем поднимать вой и истерику?». Бестемьянова — о сомнительном допинг тесте российского фигуриста
Депутат Госдумы Милонов отреагировал на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде
«Смешно». Тарасова отреагировала на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Пускай извиняются прилюдно». Вяльбе объяснила, почему объявила бойкот норвежским СМИ
Россия — Швейцария: онлайн-трансляция стартового матча Олимпиады-2022
Чехия — Дания: где смотреть прямой эфир хоккейного матча ОИ-2022
Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ
Американская журналистка: «Мой источник интересуется, почему Кондратюк сегодня пропустил тренировку?»
Синицина и Кацалапов отказались от общения с журналистами после тренировки на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американская журналистка: «Мой источник интересуется, почему Кондратюк сегодня пропустил тренировку?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости