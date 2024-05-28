«Даллас» благодаря хет-трику Робертсона обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии

«Даллас» на выезде обыграл «Эдмонтон» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ — 5:3.

Хет-трик за гостей оформил Джейсон Робертсон. Еще по одной шайбе забросили Уайатт Джонстон и Миро Хейсканен.

За «Эдмонтон» отличились Зак Хайман, Коннор Макдэвид и Адам Хенрик.

«Даллас» вышел вперед в серии (2-1). Следующий матч состоится в четверг, 30 мая.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции

«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Счет в серии: 1-2