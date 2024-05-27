Прошедший чемпионат мира-2024 без сборной России установил рекорд посещаемости

Чемпионат мира-2024 в Чехии установил рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Все матчи прошедшего первенства в общей сложности посетили 797 727 болельщиков. Предыдущий рекорд (741 000 на ЧМ-2015) был побит на мировом первенстве в Чехии уже на стадии полуфиналов.

В среднем каждую игру турнира посещали чуть более 12 тысяч зрителей.

Победителем ЧМ-2024 стала сборная Чехии, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0. Чехия превзошла Россию по общему количеству завоеванных медалей на чемпионатах мира — 14 против 13.

В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.