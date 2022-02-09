Американская журналистка: «Мой источник интересуется, почему Кондратюк сегодня пропустил тренировку?»

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась о том, что четверо российских фигуристов пропустили тренировку на Олимпиаде в Пекине.

«Четверо россиян, которые участвовали в командных соревнованиях, сегодня пропустили тренировку. Как мне сообщают, это были Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Один из моих источников интересуется вопросом, почему сегодня не тренировался Кондратюк. Завтра у него произвольная программа. То, что тренировку пропустили остальные, логично, потому что у них соревнования будут позднее», — написала у себя в Twitter Бреннан.

What interests one of my sources is the question of why Russia's Mark Kondratiuk wasn't at practice today. He skates in the men's long program tomorrow. The others could logically skip practice with their events coming later in the Games. — Christine Brennan (@cbrennansports) February 9, 2022

Сегодня, 9 февраля стало известно, что церемония награждения по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за того, что у одного из фигуристов сборной России возникли проблемы с тестированием на допинг. Сообщалось, что результаты командного турнира могут быть пересмотрены.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).