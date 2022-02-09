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Сегодня, 11:11

Американская журналистка: «Мой источник интересуется, почему Кондратюк сегодня пропустил тренировку?»

Иван Торопцев
Корреспондент

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась о том, что четверо российских фигуристов пропустили тренировку на Олимпиаде в Пекине.

«Четверо россиян, которые участвовали в командных соревнованиях, сегодня пропустили тренировку. Как мне сообщают, это были Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Один из моих источников интересуется вопросом, почему сегодня не тренировался Кондратюк. Завтра у него произвольная программа. То, что тренировку пропустили остальные, логично, потому что у них соревнования будут позднее», — написала у себя в Twitter Бреннан.

Сегодня, 9 февраля стало известно, что церемония награждения по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за того, что у одного из фигуристов сборной России возникли проблемы с тестированием на допинг. Сообщалось, что результаты командного турнира могут быть пересмотрены.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
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