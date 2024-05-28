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Сегодня, 11:45

Агент Бабича заявил, что защитник «Спартака» втрое лучше игрока «Зенита» Эраковича

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание защитника в финальную заявку сборной Сербии на чемпионат Европы 2024.

«Срджан также попал в число лучших по итогам года в РПЛ. Поэтому это нормально, что он есть в списке игроков, которые поедут на Евро. Эракович? Для меня Бабич втрое лучше него», — сказал Стоянович «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Футбол
Сборная Сербии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
Страхиня Эракович
Чемпионат Европы по футболу
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