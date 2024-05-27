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Канчельскис: «После такого сезона шансы Соболева уехать в Европу минимальные»

Владислав Корегин
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева в сезоне-2023/24.

«Нужен ли «Спартаку» новый форвард, лучше спрашивать у спортивного блока красно-белых. Потенциально Соболев способен быть основным и много забивать, но стабильно это делать у него не получается. Может ли он заинтересовать европейские клубы? После такого сезона шансы Соболева уехать в Европу минимальные», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

27-летний Соболев отыграл 34 матча за «Спартак» во всех турнирах в сезоне-2023/24, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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Виктор Александров

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Кирилл Гоцук

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