Россия осталась на втором месте в командном турнире Олимпиады

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022.

Мишина и Галлямов показали результат в 82.64 балла и принесли российской команде 9 очков. Таким образом, после трех видов у России 26 очков — ранее Марк Кондратюк в короткой программе у мужчин принес 8 очков, Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце заработали 9 очков.

Следующим по расписанию в командном турнире пройдет короткая программа у женщин. Прокаты пройдут 6 февраля и начнутся в 4:30 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир

Положение команд после короткой программы у пар (3-й вид из 8)

1. США — 28 очков

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия— 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3