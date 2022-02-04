Россия осталась на втором месте в командном турнире Олимпиады. Отставание от США — 2 очка
Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022.
Мишина и Галлямов показали результат в 82.64 балла и принесли российской команде 9 очков. Таким образом, после трех видов у России 26 очков — ранее Марк Кондратюк в короткой программе у мужчин принес 8 очков, Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце заработали 9 очков.
Следующим по расписанию в командном турнире пройдет короткая программа у женщин. Прокаты пройдут 6 февраля и начнутся в 4:30 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир
Положение команд после короткой программы у пар (3-й вид из 8)
1. США — 28 очков
2. Россия — 26
3. Китай — 21
4. Япония — 20
5. Италия— 18
6. Канада — 16
7. Грузия — 15
8. Чехия — 12
9. Украина — 4
10. Германия — 3