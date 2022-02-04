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Сегодня, 09:59

Россия осталась на втором месте в командном турнире Олимпиады. Отставание от США — 2 очка

Россия осталась на втором месте в командном турнире Олимпиады
Сергей Разин
корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Getty Images

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022.

Мишина и Галлямов показали результат в 82.64 балла и принесли российской команде 9 очков. Таким образом, после трех видов у России 26 очков — ранее Марк Кондратюк в короткой программе у мужчин принес 8 очков, Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце заработали 9 очков.

Следующим по расписанию в командном турнире пройдет короткая программа у женщин. Прокаты пройдут 6 февраля и начнутся в 4:30 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир

Положение команд после короткой программы у пар (3-й вид из 8)

1. США — 28 очков

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия— 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3

Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Марк Кондратюк
2
1
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