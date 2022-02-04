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Сегодня, 09:58

Загитова прокомментировала выступление российских фигуристов в первый день командного турнира на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала выступление российских фигуристов в первый день командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Очень радостно от того, что Олимпиада все-таки проходит в такие трудные времена. Результатом, мне кажется, все довольны. Спортсмены выдали свой максимум. Конечно, нам чуть-чуть не хватает, но я думаю, что этот разрыв можно спокойно сократить в произвольной программе.

Почему мы говорим, что короткая программа важна для начала? Потому что я по своему опыту могу сказать, что в короткой программе 4 года назад мы были, кажется, около пятого места, поэтому нам чуть-чуть не хватило до золота. А сейчас есть огромный шанс на то, что мы станем первыми, чего мы и ждем. Мне кажется, вся страна ждет этого», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

По итогам первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 очками, на первой строчке идет команда США с 28 очками. Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алина Загитова
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