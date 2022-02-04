Олимпиада-2022, фигурное катание: ритм-танцы в командном турнире

Где смотреть ритм-танец в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022. В рамках первого соревновательного дня танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами. Начало — 6:41 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, танцы на льду: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Танцы на льду, ритм-танец

6.41 Первый канал

За Россию выступят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выйдут на лед последними — во второй разминке. Время выхода на лед российской пары — 7:48.

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