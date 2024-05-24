«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Даллас» в первом матче финала конференции
«Эдмонтон» выиграл у «Далласа» в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Счет в серии — 1-0.
Победную шайбу на 21-й минуте овертайма забросил нападающий Коннор Макдэвид.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов в этой встрече отметился голевой передачей. Теперь у него 7 (3+4) очков в этом плей-офф.
Второй матч состоится в воскресенье, 26 мая.
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Первый матч
«Даллас» — «Эдмонтон» — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Драйзайтль — 9 (Кулак, Хаймэн), 20:58 — 0:1. Хаймэн — 12 (Макдэвид), 24:17 — 0:2. Сегин — 4 (Бенн), 26:11 — 1:2. Сегин — 5 (Дадонов, Робертсон), 56:37 — 2:2. Макдэвид — 3 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 80:32 — 2:3.
Вратари: Эттингер — Скиннер.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 33 (7+10+7+9) — 38 (3+14+12+9).
Наши: Дадонов (19.25/4/+1) — -.
24 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
0 - 1
|0 - 1
|
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|24.05
|03:30
|
Даллас – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ