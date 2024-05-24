«Меня выставляют за порог». Большой скандал в КХЛ: «Ак Барс» выживает Шипачева из клуба — и он не готов молчать
Расстаться с игроком, который оказался не нужен, по-человечески — большое искусство. Иногда очень важное, если думать не только о текущем моменте, но и о будущем. Репутация зарабатывается годами, и разрушить ее легко парой нелепых ходов.
Легенда КХЛ Вадим Шипачев явно недоволен тем, что происходит сейчас между ним и «Ак Барсом». В Казани давно решили расстаться с ветераном, несмотря на действующий контракт. Нападающий в интервью для YouTube-канала КХЛ был категоричен. «Команда играет плохо, вылетает в первом раунде, и находят какие-то аргументы — старый, медленно едешь, — рассказал Шипачев о общении с менеджментом клуба. — Я при этом первый бомбардир команды. И меня просто выставляют за порог. Некрасивая ситуация».
Шипачеву уже 37 лет, у него семья, трое детей и явное нежелание срываться куда-то из комфортного города. Реакция ветерана абсолютно понятна. Уверяют, что он бы согласился остаться в клубе на пониженных условиях — настолько удобно ему было в Казани. В таком возрасте срываться в условный Хабаровск даже на очень хорошие деньги решится не каждый, поскольку важны и другие факторы.
Шипачев огорчился не на пустом месте. Он изначально рассчитывал, что клуб расторгнет с ним соглашение с выплатой компенсации, после чего он спокойно сможет выбирать себе новое место работы. Но клуб затягивает с решением ситуации, и реалистичных вариантов у игрока остается все меньше.
По информации «СЭ», ветерана ждет выкуп контракта или перевод в список отказов, откуда его заберет команда, у которой нет проблем с деньгами и потолком зарплат. На месте Шипачева любой игрок отреагировал точно так же, а кто-то мог бы раскрутить скандал на другую мощность. Вадим ведет себя терпеливо и сдерживает эмоции как может.
Однако менеджмент «Ак Барса» не совершает ничего из ряда вон выходящего и думает прежде всего о своих интересах. Причин расставаний с хоккеистом может быть много — экономические, игровые, внутренние. Возникает только вопрос правильной коммуникации. В таком закрытом клубе предпочитают давать комментарии по итогу, а не до тех пор, пока процесс не завершен. Поэтому «Ак Барс» в нынешней ситуации скорее напоминает антагониста, а игрок — героя. Именно Шипачеву хочется сопереживать.
В прошедшем сезоне центрфорвард набрал 44 очка в 62 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром команды. Найти себе новый клуб и потом «передать привет» «Ак Барсу» в регулярном чемпионате и, возможно, в плей-офф у него будет хорошая возможность. Для остальных интересен сам сюжет «Шипачев против бывших». В следующем сезоне КХЛ теперь появится локальная, но весьма привлекательная интрига.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
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|24
|95
|2
|Авангард
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|43
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|Сал. Юлаев
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|90
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|Ак Барс
|68
|41
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|37
|31
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|6
|Трактор
|68
|37
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|80
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|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2