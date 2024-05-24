В Казани затягивают решение вопроса по звездному ветерану.

Расстаться с игроком, который оказался не нужен, по-человечески — большое искусство. Иногда очень важное, если думать не только о текущем моменте, но и о будущем. Репутация зарабатывается годами, и разрушить ее легко парой нелепых ходов.

Легенда КХЛ Вадим Шипачев явно недоволен тем, что происходит сейчас между ним и «Ак Барсом». В Казани давно решили расстаться с ветераном, несмотря на действующий контракт. Нападающий в интервью для YouTube-канала КХЛ был категоричен. «Команда играет плохо, вылетает в первом раунде, и находят какие-то аргументы — старый, медленно едешь, — рассказал Шипачев о общении с менеджментом клуба. — Я при этом первый бомбардир команды. И меня просто выставляют за порог. Некрасивая ситуация».

Вадим Шипачев. Фото photo.khl.ru

Шипачеву уже 37 лет, у него семья, трое детей и явное нежелание срываться куда-то из комфортного города. Реакция ветерана абсолютно понятна. Уверяют, что он бы согласился остаться в клубе на пониженных условиях — настолько удобно ему было в Казани. В таком возрасте срываться в условный Хабаровск даже на очень хорошие деньги решится не каждый, поскольку важны и другие факторы.

Шипачев огорчился не на пустом месте. Он изначально рассчитывал, что клуб расторгнет с ним соглашение с выплатой компенсации, после чего он спокойно сможет выбирать себе новое место работы. Но клуб затягивает с решением ситуации, и реалистичных вариантов у игрока остается все меньше.

По информации «СЭ», ветерана ждет выкуп контракта или перевод в список отказов, откуда его заберет команда, у которой нет проблем с деньгами и потолком зарплат. На месте Шипачева любой игрок отреагировал точно так же, а кто-то мог бы раскрутить скандал на другую мощность. Вадим ведет себя терпеливо и сдерживает эмоции как может.

Однако менеджмент «Ак Барса» не совершает ничего из ряда вон выходящего и думает прежде всего о своих интересах. Причин расставаний с хоккеистом может быть много — экономические, игровые, внутренние. Возникает только вопрос правильной коммуникации. В таком закрытом клубе предпочитают давать комментарии по итогу, а не до тех пор, пока процесс не завершен. Поэтому «Ак Барс» в нынешней ситуации скорее напоминает антагониста, а игрок — героя. Именно Шипачеву хочется сопереживать.

Вадим Шипачев. Фото photo.khl.ru

В прошедшем сезоне центрфорвард набрал 44 очка в 62 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром команды. Найти себе новый клуб и потом «передать привет» «Ак Барсу» в регулярном чемпионате и, возможно, в плей-офф у него будет хорошая возможность. Для остальных интересен сам сюжет «Шипачев против бывших». В следующем сезоне КХЛ теперь появится локальная, но весьма привлекательная интрига.