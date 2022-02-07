Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольная программа женщин в командном турнире

В понедельник, 7 февраля, завершатся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине.

В третий соревновательный день женщины покажут свои произвольные программы. Начало — 06:35 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, женщины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Женщины, произвольная программа

6.35 Первый канал

Сборную России представит чемпионка России и Европы Камила Валиева.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине