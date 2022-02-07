Российским фигуристам достаточно занять третье место в произвольных танцах, чтобы досрочно завоевать золото командного турнира Олимпиады
Российские фигуристы могут досрочно завоевать золото в командном турнире Олимпиады после произвольного танца
На Олимпиаде-2022 в Пекине подходит к концу командный турнир фигурного катания.
После шести видов из восьми российская команда набрала 55 очков, опережая идущих следом США и Японию на 7 очков. Таким образом, россиянам для золотых медалей достаточно занять третье место в следующем виде — произвольных танцах. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Прокаты пройдут сегодня, 7 февраля и начнутся в 5:30 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир
Турнирная таблица (после шести видов из восьми)
1. Россия — 55.
2. Япония — 48.
3. США — 48.
4. Китай — 37.
5. Канада — 37.
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