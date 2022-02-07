Российским фигуристам достаточно занять третье место в произвольных танцах, чтобы досрочно завоевать золото командного турнира Олимпиады

Российские фигуристы могут досрочно завоевать золото в командном турнире Олимпиады после произвольного танца

На Олимпиаде-2022 в Пекине подходит к концу командный турнир фигурного катания.

После шести видов из восьми российская команда набрала 55 очков, опережая идущих следом США и Японию на 7 очков. Таким образом, россиянам для золотых медалей достаточно занять третье место в следующем виде — произвольных танцах. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Прокаты пройдут сегодня, 7 февраля и начнутся в 5:30 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир

Турнирная таблица (после шести видов из восьми)

1. Россия — 55.

2. Япония — 48.

3. США — 48.

4. Китай — 37.

5. Канада — 37.